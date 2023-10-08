「車銀優師弟」現蹤高雄！林志燮、吳俊澤當場被女記者看手相
南韓人氣BL劇《第八感》雙男主角林志燮、吳俊澤合體出席2023高雄電影節開幕日首映會，兩人今（8）日接受媒體訪問，「車銀優師弟」林志燮透露有不少台灣演員熱情邀約：「If you come to TAIPEI，You can call me」，自豪於「手掌紋」很深的他，現場被會看手相的女記者直言：「你結婚會順利！」林志燮一聽立刻用中文喊「謝謝」全場笑翻。
記者黃雅琪／高雄報導
首次來到高雄，林志燮和吳俊澤當場示範「打給賀」、「哩賀」和中文「我愛你」，他透露一直想來台灣看看，身邊有對台灣熟悉的韓國朋友推薦美食給他，印象最深刻的是火鍋。吳俊澤覺得高雄跟韓國釜山很像，若有時間想去西子灣走走。
《第八感》被視為繼《語意錯誤》後的「BL劇天花板」之作，林志燮、吳俊澤片中飾演衝浪社學長、學弟，兩人漸漸在社團活動中產生曖昧情愫。吳俊澤分享，看完劇本就很想接演該角，在路上被挖掘邀請演出，他坦言一開始抱著謹慎小心的態度，不過看完劇本覺得是很好的內容，導演也對他很好，因此放心接下作品演出。
吳俊澤透露：「一看到對方覺得非常帥，很像模特兒、冷酷的感覺」，聊天後發現比想像中可愛，也是很溫暖的演員，直言一見到林志燮就覺得「他就是學長了！」笑說林志燮很會開玩笑，是製造歡樂氣氛的開心果。
談到印象中最深刻、困難的戲，吳俊澤直言是在海上拍攝的部分，因為海浪增加了演出困難，加上當時天氣非常冷，自己還因此感冒，這次要詮釋衝浪社新生，吳俊澤雖然會游泳，但是首次學衝浪，覺得很困難；林志燮也認同表示身體上比較困難的戲都是在大海上，不過因為本身不是一個會參加戶外活動的人，所以能藉此學到衝浪很開心。