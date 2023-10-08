黑人陳建州回歸球場！大方握手合影 感動發文「球迷支持很溫暖」
向來支持籃球運動的「黑人」陳建州，原是P. LEAGUE+職籃聯盟的執行長，未料日前被「黑澀會美眉」大牙（周宜霈）指控涉入性騷擾事件，決定提告力證清白，暫時神隱演藝圈，但他在社群平台依舊賣力為PLG熱身賽宣傳，今（8）日更悄悄現身舉辦熱身賽的基隆球場，獲得死忠球迷支持，要求與他握手、合影，黑人在IG限時動態吐露心聲，表示「球迷的支持真的很溫暖」！
記者江芷稜／綜合報導
陳建州自6月底爆發該事件後，就不再出現球場上，僅低調現身王力宏演唱會，近日他卸下PLG執行長身分，老婆范瑋琪則一路相挺，再度發文力挺老公，貼出一家四口的溫馨合照，寫道「一家人在一起，就什麼都不害怕了！謝謝爸爸守護我們的家」。
雖然身分改變，陳建州依舊關切籃壇動態，主動宣傳籃球比賽，好友林書豪近期返台加盟新北國王隊，他前一天就發IG限動預告，今日更現身球場支持，許多球迷直擊他坐在球場貴賓席上，沒有戴口罩遮掩，以零偽裝狀態現身新北國王與夢想家的熱身賽。
陳建州大方更新IG動態，曬出在場邊與球迷握手、合照的畫面，寫著「球迷的支持真的很溫暖」、「回到球場真好」，大方吐露回歸球場的真實心聲，似乎有意準備復出。不過球迷意見兩極，有網友替他說話，留言「台灣籃球沒有你不行」、「我們等你回來！」、「黑人對籃壇貢獻無法抹滅」，也有人心疼大牙，質疑「道歉了嗎？還能復出？」、「大牙不能沉，加油」。
※【NOWnews 今日新聞
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