亞運棒球中華隊惜敗！天心問韓國尪怎麼看　他7字展現超強求生欲

黑人陳建州回歸球場！大方握手合影　感動發文「球迷支持很溫暖」

▲黑人陳建州因涉及性騷擾案件神隱多時，今日首度出現球場上，感動表示球迷支持很溫暖。（圖／資料照）
▲黑人陳建州因涉及性騷擾案件神隱多時，今日首度出現球場上，感動表示球迷支持很溫暖。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

向來支持籃球運動的「黑人」陳建州，原是P. LEAGUE+職籃聯盟的執行長，未料日前被「黑澀會美眉」大牙（周宜霈）指控涉入性騷擾事件，決定提告力證清白，暫時神隱演藝圈，但他在社群平台依舊賣力為PLG熱身賽宣傳，今（8）日更悄悄現身舉辦熱身賽的基隆球場，獲得死忠球迷支持，要求與他握手、合影，黑人在IG限時動態吐露心聲，表示「球迷的支持真的很溫暖」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
▲大牙（右圖）6月指控黑人陳建州性騷擾。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
陳建州自6月底爆發該事件後，就不再出現球場上，僅低調現身王力宏演唱會，近日他卸下PLG執行長身分，老婆范瑋琪則一路相挺，再度發文力挺老公，貼出一家四口的溫馨合照，寫道「一家人在一起，就什麼都不害怕了！謝謝爸爸守護我們的家」。

▲前PLG執行長陳建州因捲入性騷擾案件下台，璞園董事長李忠恕接手。（圖／記者陳明中攝，2023.08.16）
▲前PLG執行長陳建州因捲入性騷擾案件下台，璞園董事長李忠恕接手。（圖／記者陳明中攝，2023.08.16）
雖然身分改變，陳建州依舊關切籃壇動態，主動宣傳籃球比賽，好友林書豪近期返台加盟新北國王隊，他前一天就發IG限動預告，今日更現身球場支持，許多球迷直擊他坐在球場貴賓席上，沒有戴口罩遮掩，以零偽裝狀態現身新北國王與夢想家的熱身賽。

▲黑人陳建州現身球場，大方與粉絲合影，感謝球迷的支持。（圖／翻攝自陳建州IG）
▲黑人陳建州現身球場，大方與粉絲合影，感謝球迷的支持。（圖／翻攝自陳建州IG）
陳建州大方更新IG動態，曬出在場邊與球迷握手、合照的畫面，寫著「球迷的支持真的很溫暖」、「回到球場真好」，大方吐露回歸球場的真實心聲，似乎有意準備復出。不過球迷意見兩極，有網友替他說話，留言「台灣籃球沒有你不行」、「我們等你回來！」、「黑人對籃壇貢獻無法抹滅」，也有人心疼大牙，質疑「道歉了嗎？還能復出？」、「大牙不能沉，加油」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

PLG／震撼彈！黑人陳建州正式下台　璞園董事長李忠恕接任執行長

范瑋琪神隱4個月發聲「什麼都不怕」　感謝陳建州：守護我們的家

大牙亮麗出席徐新洋婚禮！懶理陳建州性騷官司　悄搬家迎接新氣象

PLG／黑人陳建州IG、臉書重新發文！球迷一面倒留言：大牙加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞