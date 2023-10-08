以色列遭襲至少40死、700多傷　巴勒斯坦總統稱「人民有權自衛」

伊朗遭指哈瑪斯背後金主！美官員：斷言直接參與以色列襲擊還太早

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）於7日對以色列發動攻擊，發射數千枚火箭炮，伊朗外交部則於同日稱讚哈馬斯對整個中東地區「反猶太復國」抵抗運動的支持，並堅稱這是「巴勒斯坦人的自衛行為」，伊朗政府作為哈馬斯「背後金主」捐助資金與裝備行為的討論也浮上檯面，美國官員則對此表示，目前還無法確定伊朗在襲擊以色列一事上是否起到直接作用，但將會持續調查此事。

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《Politico》分析指出，伊朗前革命衛隊司令、現任特別軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）對於哈馬斯的攻擊，讓外界懷疑德黑蘭當局在這場被認為是策劃多時的突襲行動上起直接作用，同時也是伊朗政府對作為競爭對手的沙烏地阿拉伯釋放威脅訊號，這表明「伊朗敢挑起區域衝突，阻止以沙在美國主導下實現關係正常化」。

《CNN》也引述美國政府高級官員說法，稱儘管美國政府還無法斷言伊朗是否在此次攻擊以色列的行動中發揮關鍵性的直接作用，但已經開始深入調查。官員直言，伊朗是哈瑪斯武裝份子的最大金主，該國政府捐贈資金、裝備以及武器，美國政府則會持續採取行動以追究伊朗的責任。

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）
《路透社》則提到，伊朗在發表聲明稱其「盟友」哈馬斯對以色列的襲擊是巴勒斯坦人的自衛行為的同時，伊朗國家電視台也不斷播放人們聚集在伊朗首都德黑蘭的巴勒斯坦廣場（Palestine Square）慶祝哈馬斯襲擊以色列的消息，街上多有民眾高呼「去死吧以色列」、「巴勒斯坦勝利了，以色列將被摧毀」的口號。

此前，沙烏地阿拉伯不斷釋放出與以色列外交關係有所進展的訊號，掌握該國實權的沙爾曼王儲（Mohammed bin Salman）就曾在美媒採訪中明言，與以色列外交關係「每天都在更加靠近」，而這也讓伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）反批「試圖敢和以色列關係正常化的國家都將失敗」。

位於華府的保衛民主基金會智庫高層尚澤（Jonathan Schanzer）分析提到，伊朗在這次攻擊行動背後發揮了重大作用。尚澤指出，過去的攻擊模式往往是零星的自殺式攻擊或發射土製火箭，但這次卻攻入以色列腹地，完成一項「具代表性」的攻堅任務，這重挫了以軍核心，「這與過去所看到的任何『哈瑪斯』行動都不同」。

他認為，這顯示哈馬斯這個組織背後應有德黑蘭當局的指導棋，否則僅憑該組織應該無法完成這麼嚴密的戰略決定。

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