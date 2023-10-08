女大生問賴清德貪污弊案慘遭「肉搜」！疑再發文質疑蔡總統論文案

國道明進入北返尖峰！高公局估國五從10點塞到深夜、11地雷路段曝

▲明（9）日是國慶連假第3天，國道進入北返尖峰，高公局估國五從10點塞到深夜，並公布11地雷路段。（圖／記者許若茵攝）
▲明（9）日是國慶連假第3天，國道進入北返尖峰，高公局估國五從10點塞到深夜，並公布11地雷路段。（圖／記者許若茵攝）

記者李琦瑋／台北報導

今（8）日是國慶日連續假期第2日，截至17點除國1北向平鎮系統至中壢轉接道、國5南向石碇至坪林車多壅塞至16點疏解外，其餘路段行車均大致順暢。高公局表示，國道明天進入北返尖峰，國五將從早上10點塞到深夜，並公布11地雷路段。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局指出，截至今天17點的國道交通量為74.0百萬車公里，預估今天交通量為116百萬車公里，仍在預期範圍。

另查今天國道有多處路段發生追撞事故，導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅，包括14點50分於國3南向43.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於14點53分排除，造成後方車流回堵1公里；15點57分於國1南向171.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16點05分排除，造成後方車流回堵2公里；16點05分於國1南向310.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16點37分排除，造成後方車流回堵6公里。

明天為國慶日連續假期第3日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量將達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口從15點壅塞至20點、19點、22點；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰從15點塞至18點，大山-香山從15點塞至20點，關西-大溪從15點塞至21點。

國5北向宜蘭-坪林明早10點一路塞至深夜23點；國4西向潭子系統-豐勢從13點車多至16點；國6西向舊正-霧峰系統從16點塞至19點；國10西向仁武-左營端路段從15點壅塞至19點左右。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，以節省寶貴時間；呼籲民眾多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。

明天國道相關疏導措施包括12至21點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13至18點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

連假第2天國道變停車場！高公局曝12地雷路段、國5南向17點後出發

國慶連假第二天！返鄉出遊不只國道塞、省道15路段也入列

連假出遊潮！國道往墾丁方向回堵　高公局預測首日魔王路段

國慶連假首日！國道3號「大貨車、聯結車碰撞」塞爆、該路段封閉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞