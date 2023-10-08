國道明進入北返尖峰！高公局估國五從10點塞到深夜、11地雷路段曝

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另查今天國道有多處路段發生追撞事故，導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅，包括14點50分於國3南向43.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於14點53分排除，造成後方車流回堵1公里；15點57分於國1南向171.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16點05分排除，造成後方車流回堵2公里；16點05分於國1南向310.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16點37分排除，造成後方車流回堵6公里。
明天為國慶日連續假期第3日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量將達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口從15點壅塞至20點、19點、22點；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰從15點塞至18點，大山-香山從15點塞至20點，關西-大溪從15點塞至21點。
國5北向宜蘭-坪林明早10點一路塞至深夜23點；國4西向潭子系統-豐勢從13點車多至16點；國6西向舊正-霧峰系統從16點塞至19點；國10西向仁武-左營端路段從15點壅塞至19點左右。
高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，以節省寶貴時間；呼籲民眾多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。
明天國道相關疏導措施包括12至21點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13至18點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。