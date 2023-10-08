沈文程遭詐騙集團盯上！被冒名騷擾歌迷 要求捐款、買點數
資深藝人沈文程近日成為詐騙集團眼中的目標，不僅被冒名開臉書帳號，對象還對準了沈文程的歌迷，把粉絲當肥羊，其中百合花樂團主唱林奕碩也成為「假」沈文程攀談對象，除了要他捐助慈善單位，還要求他去超商購買點數，讓林奕碩當下起疑，歹徒甚至為了取信於他，撥打視訊電話給他，放的是側錄沈文程小溪釣魚的影片，但沒有任何交談和聲音，林奕碩非常機警，當下聯絡沈文程經紀人告知，並立刻按下檢舉鍵，還附上沈文程真實的粉絲頁，以利臉書人員比對，以防有更多人受騙。
記者吳雨婕／綜合報導
沈文程一得知遭冒名的消息，就在自己社群上po文，請粉絲特別注意，當下收到雪片般的留言，讓沈文程發現事情大條，原來詐騙集團已經「騷擾」他大多數的歌迷，尤其以女性歌迷居多，很多粉絲誤以為是真的沈文程，皆開心得噓寒問暖，網路詐騙集團甚至把頭腦動到沈文程釣魚時領養的小狗頭上，以照顧小狗為名，要粉絲捐出善款，幸好因林奕碩第一時間告知沈文程，並要臉書下架假帳號，拯救很多差一點匯款的粉絲，林奕碩可謂立了大功一件。
沈文程成為網路詐騙集團利用的幌子，讓他痛批：「此風不可長！」也提及先前看過跨國網路詐騙的新聞，專攻有經濟基礎的熟女芳心，騙取別方大筆財物，讓他不禁也擔心自己的粉絲，年齡稍長、打拚了半輩子，若錢財也被詐騙集團搶走了，自己會非常心痛，沈文程感嘆：「世風日下，好手好腳有頭腦的人不努力上班，整天想著網路詐財，我身邊也有不少演藝同業社群被盜用過，希望有關單位可以正視此問題並嚴懲罪犯，讓網路詐騙斷絕。」