夢幻聯動！UCLA棕熊樂隊明與翡翠騎士交流　13日訪嘉義鄒族部落

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中華文化總會今天表示，UCLA棕熊行進樂隊明天5點10分抵台、10點到總統府前標線，15點與翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊等，在兩廳院前廣場進行台美日四校交流，10日參與國慶大會。
國慶大會結束後，UCLA棕熊行進樂隊將在11日，於台灣藝術大學表演廳前廣場，與台藝大學生交流；13日起將南下嘉義縣參訪交流，到鄒族逐鹿部落體驗原住民生活、故宮南院探訪亞洲文化藝術等，14日將以編制128人的盛大陣仗於嘉義縣府前展演；並預計在15日21點10分離台。
嘉義縣政府表示，13日將安排UCLA棕熊行進樂隊至鄒族逐鹿部落體驗原住民生活、故宮南院探訪亞洲文化藝術，以及巡禮新港奉天宮的宗教文化及剪黏藝術，體驗嘉義多元且豐富的文化底蘊；14日將以編制128人的盛大陣仗於嘉義縣府前展演，竹崎高中、東石國中及街舞培訓班總共動員200名學生與UCLA棕熊行進樂隊共演。
嘉義縣政府說，為展現誠意，將原預計10月28日舉辦的嘉有好市集，特別提前至10月14日，並號召130攤的業者共襄盛舉，有嘉義縣的好茶、五星咖啡、農特產及各種好吃料理，盼讓UCLA的學生不僅與在地學校交流演出，更能進一步認識嘉義的在地人文、農產及文化。
嘉義縣政府表示，不只縣府、業者，連在地學生都全員動起來，為迎接UCLA，永慶高中安排20名學生擔任英語翻譯志工，協助攤商業者與美國學生互動、介紹嘉義好物，也透過實地交流加深英語互動能力，歡迎大家14日到嘉義縣府前觀賞難得一見國際性演出。
UCLA棕熊行進樂隊行程
10月9日，05:10抵台。10:00，總統府前標線、彩排。
10月9日，15:00-16:40，台美日四校交流（翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊）。地點：兩廳院前廣場
10月10日，參與國慶大會。地點：總統府前廣場
10月11日，09:40-11:40，與台灣藝術大學交流。地點：台灣藝術大學表演廳前廣場
10月14日，09:50-10:40，嘉義演出，美台四校交流。地點：嘉義縣府前廣場
10月15日，21:10離台
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