布拉萬颱風又大又強！國慶「3縣市」防大雨　下週恐又有新颱風

國慶煙火明晚施放36分鐘！15大觀賞點曝　節目表與交通攻略一次看

▲2023年國慶煙火10/10當晚將在台中的中央公園登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，節目內容與周邊交通總整理一次看。(圖／市政府提供2023.7.31)
▲2023年國慶煙火10/10當晚將在台中的中央公園登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，節目內容與周邊交通總整理一次看。(圖／市政府提供2023.7.31)

記者葉盛耀/綜合報導

2023年雙十節國慶煙火明晚10月10日將在台中的中央公園盛大登場，預計施放近3萬發焰火彈，長達36分鐘，結合單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等各式組合花樣，煙火並將搭配爵士樂及台灣首見的「無人機搭載煙火」。整個國慶活動最精彩表演節目將從今(9)日18:30即展開，而市府更公開10月10日當晚煙火施放時的15大最佳觀賞地點，記得要先卡好位。

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今年雙十國慶兩天活動將從今天10月9日「魅力台中之夜」18:30開始，主舞台就有大型表演活動，包含歌手黃明志壓軸演唱，今晚20:30即有無人機展演；而最重要的10月10日「璀璨國慶之夜」，則有知名藝人滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka表演，國慶煙火將於20:00開施放，長達36分鐘，是活動中最高潮。

▲兩天活動精采可期，台中市政府也提供中央公園配置圖。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
▲兩天活動精采可期，台中市政府也提供國慶活動場地、即中央公園配置圖。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
📍時程表與表演節目
10月9日「魅力台中之夜」
18:30-19:30 藝文團體表演：
                  1.臺中視障樂團
                  2.賴厝國小合唱團
                  3.安和國中管樂團
                  4.椰子樹兒童街舞
19:30-20:30 TPO爵士樂表演
20:30-20:40 無人機展演 
20:40-21:30 知名藝人演出：
                 1.大改樂團
                 2.無雙樂團
                 3.固定客樂團
                 4.黃明志

10月10日「璀璨國慶之夜」
17:30-18:30 藝文團體表演：
                  1.光明國中現代舞 
                  2.新民高中創意舞蹈
                  3.皇家兒童舞團
                  4.閃耀奔廉 翩然綻舞
18:30-19:30  TPO爵士樂表演
19:30-20:00 貴賓致詞、啟炮儀式
20:00-20:36 國慶焰火施放
                 +全國首創：爵士風格配樂
                 +臺灣首見：無人機搭載煙火
20:36-21:30 知名藝人演出：
                 1.滅火器樂團
                 2.高爾宣
                 3.安心亞
                 4.Matzka


📍台中市政府周邊15個相關最佳觀賞點：
西屯：中央公園停機坪、創研22＆創研26停車場、水湳水資源回收中心旁、逢甲大學田徑場、文修公園、都會公園觀景平台

北屯：敦化公園、新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路

南屯：望高寮夜景公園、白陽山聖地

后里：麗寶樂園

豐原：丘逢甲紀念公園

大雅：九天民俗技藝團廣場

▲台中市政府公布周邊15+1個相關最佳觀賞點。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
▲台中市政府公布周邊15+1個相關最佳觀賞點。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
📍交通資訊
中捷在活動期間將加開捷運班次，末班車由「北屯總站」、「高鐵臺中站」00:00雙向發車。

1.捷運＋步行：搭乘捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」，出站沿指標步行，約20分鐘即可抵達會場。

2.捷運＋接駁車：搭乘捷運至「松竹站」或「市政府站」後，再轉乘「市府線接駁車」或「松竹線接駁車」，前往會場。

▲台中市政府推薦搭捷運看國慶煙火最是方便。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
▲台中市政府推薦搭捷運看國慶煙火最是方便。（圖／取自國慶焰火在台中官網）
📍2023國慶煙火導覽APP 
為了讓民眾盡興參與國慶煙火活動，台中市建設局也將中央公園導覽APP改版為「國慶焰火特別版」，民眾可以透過APP查詢，輕鬆抵達主舞台區及中央球場參與精彩活動與看煙火。特別版APP包含IOS版與Android版，都已上線，只要下載或更新中央公園導覽APP，周邊交通攻略、民眾出入口、服務設施位置及表演活動資訊等，都可完整查詢。
 

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