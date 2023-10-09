國慶煙火明晚施放36分鐘！15大觀賞點曝　節目表與交通攻略一次看

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📍時程表與表演節目
10月9日「魅力台中之夜」
18:30-19:30 藝文團體表演：
1.臺中視障樂團
2.賴厝國小合唱團
3.安和國中管樂團
4.椰子樹兒童街舞
19:30-20:30 TPO爵士樂表演
20:30-20:40 無人機展演
20:40-21:30 知名藝人演出：
1.大改樂團
2.無雙樂團
3.固定客樂團
4.黃明志
10月10日「璀璨國慶之夜」
17:30-18:30 藝文團體表演：
1.光明國中現代舞
2.新民高中創意舞蹈
3.皇家兒童舞團
4.閃耀奔廉 翩然綻舞
18:30-19:30 TPO爵士樂表演
19:30-20:00 貴賓致詞、啟炮儀式
20:00-20:36 國慶焰火施放
+全國首創：爵士風格配樂
+臺灣首見：無人機搭載煙火
20:36-21:30 知名藝人演出：
1.滅火器樂團
2.高爾宣
3.安心亞
4.Matzka
📍台中市政府周邊15個相關最佳觀賞點：
西屯：中央公園停機坪、創研22＆創研26停車場、水湳水資源回收中心旁、逢甲大學田徑場、文修公園、都會公園觀景平台
北屯：敦化公園、新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路
南屯：望高寮夜景公園、白陽山聖地
后里：麗寶樂園
豐原：丘逢甲紀念公園
大雅：九天民俗技藝團廣場
📍交通資訊
中捷在活動期間將加開捷運班次，末班車由「北屯總站」、「高鐵臺中站」00:00雙向發車。
1.捷運＋步行：搭乘捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」，出站沿指標步行，約20分鐘即可抵達會場。
2.捷運＋接駁車：搭乘捷運至「松竹站」或「市政府站」後，再轉乘「市府線接駁車」或「松竹線接駁車」，前往會場。
📍2023國慶煙火導覽APP
為了讓民眾盡興參與國慶煙火活動，台中市建設局也將中央公園導覽APP改版為「國慶焰火特別版」，民眾可以透過APP查詢，輕鬆抵達主舞台區及中央球場參與精彩活動與看煙火。特別版APP包含IOS版與Android版，都已上線，只要下載或更新中央公園導覽APP，周邊交通攻略、民眾出入口、服務設施位置及表演活動資訊等，都可完整查詢。