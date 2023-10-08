中東掀反以浪潮！埃及警朝以色列遊客開槍 土耳其上街支持哈馬斯
巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」（Hamas）本（10）月7日清晨發動大規模攻擊行動，發射5千多枚火箭攻擊以色列中南部，大批配槍人員攻破邊界，綁架以國平民與士兵造成嚴重傷亡；西方媒體與分析多指出，這場軍事行動讓以色列重演50年前「贖罪日戰爭」夢魘，而在中東地區國家，這場行動卻被譽為捍衛清真寺、保護家園的行動，埃及更傳出有警員朝一輛載滿以色列遊客的旅遊巴士開火，造成兩死多人受傷。
國際中心楊智傑／綜合報導
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯週六（7日）向以色列發動被命名為「阿克薩風暴」（Al-Aqsa Storm）的大規模軍事行動，此舉引來西方國家譴責，但在中東地區如伊朗、土耳其、伊拉克、葉門等國家有大批民眾上街支持哈馬斯針對以色列的行動。
今（8）埃及第二大城市「亞歷山大」更爆發地方警員用配槍向一輛載滿以色列遊客的旅遊巴開火的行為，至少造成2名以色列遊客死亡。該名涉事警員原先是負責觀光旅遊區的安全，目前並未了解其行兇動機，但這輛巴士因槍擊造成2名以色列遊客死亡，另一名死者則是埃及導遊，其餘遊客則有多人受傷。這也是幾十年來，在埃及首次有針對以色列人發動的攻擊。
50年前，「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）從1973年10月6日持續至當月25日，埃及和敘利亞軍隊為了奪回被以色列占領的領土，刻意選在猶太曆中最神聖「贖罪日」聯手對以色列發動攻擊，措手不及而傷亡慘重的以色列隨後發起反攻；如今，哈馬斯高階軍事指揮官戴夫（Mohammad Deif）刻意挑在以色列的「住棚節」（Sukkot）假期及安息日宣布全面襲擊，被認為格外具有戰略意義。
在土耳其的伊斯坦堡，上千人湧上街頭揮舞巴勒斯坦及土耳其國旗，也有人示威者高舉「反猶太復國」等標語，並高呼「派土耳其士兵到加薩去！」；在敘利亞、伊拉克等國街頭也出現類似集會，他們同樣高舉著巴勒斯坦旗幟，表達對於哈馬斯行動的支持。