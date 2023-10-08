分析為何「柯文哲吃定國民黨」！游盈隆：2000年大選劇情恐重演

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游盈隆指出，國民黨很難接受柯的倡議，除了看不清或不願屈服於現實外，最主要是老大心態作祟，百年老黨放不下虛矯身段，以副手身份搭配一個新興小黨去打一場總統大選，情何以堪？
游盈隆提到，殷鑑不遠，國民黨領導階應回頭去看公元兩千年總統選戰，那一場總統大選不但帶來史上第一次政黨輪替執政，國民黨黯然下台，隨後也造成國民黨大分裂，宋楚瑜親民黨迅速崛起，國民黨民意支持度掉到12%，淪為老三政黨。
游盈隆直言，2024總統大選，如果最後得票數，柯文哲第二，侯友宜第三，某個程度重演2000年總統大選劇情；選後，國民黨四分五裂，是可預期的；「何況，23年前的中國國民黨家大業大，遠非今日虛弱的國民黨可比，國民黨自上個世紀九十年代，從主流與非主流之爭、新黨出走、宋楚瑜出走、親民黨崛起，如果再經歷一次類似2000年總統大選挫敗，國民黨還有明天嗎？」
游盈隆指出，藍白合不成，國民黨的傷害遠大於民眾黨，侯友宜的損失遠大於柯文哲；柯文哲從「沒什麼好損失的」玩到現在，越玩越大，就算把現在贏的都吐回去，他還是沒什麼損失。他可以豁出去，可以把所有籌碼都推出去，大膽賭一把，但國民黨不敢，這就是柯吃定國民黨的原因。
從另一個角度看，藍白合不成，柯可以轉向郭台銘，而這時候也正是郭最癢的時候；如果說，藍白合是大整合，柯郭合就是小整合，沒有大整合，卻促成小整合，只要能對賴清德構成威脅，就是有意義的整合。但問題的本質還是一樣，郭台銘願屈居副手嗎？看起來機會不大，不過，在牌還沒掀出來之前，他就是一個關鍵點。