最能賺錢夫妻星座組合！專家曝「完美6搭配」　處女座+雙子座無敵

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❤️要衝一起衝組合 巨蟹座+牡羊座
乍看之下，巨蟹與牡羊好像常常宜結不宜解的冤家組合，但只要方向對了理念彼此認同了，同屬開創宮位的兩個人都是拼命三郎，行事風格、做事步調都疾。 急性子的你們在搭配上，搭得天衣無縫，旁人看來你們像是參加兩人三腳比賽當中，不管不顧攜手協力往前衝的那隊。 而其實你們有屬於自己的默契，無論是創業或合作上都能為自己與對方賺取最大利益。
❤️面具到無敵組 處女座+雙子座
會說這組是面具到無敵組，不如換個形容詞解釋，那就是逼死人的完美。 處女的龜毛、追求完美的點不是放在所有事情，他只追求他在乎的點一定・必須・完美，差一點都不行。 雙子好死不死也是如此，連差一點他都會想拿回去再改一改。 而兩個湊在一起根本是把完美、龜毛發揮極致了。 兩個完美主義者加在一起，你說那成果能不完美嗎？想不賺錢都難！
❤️超血汗爆肝搶錢組 摩羯座+雙魚座
摩羯是12星座裡面的模範乖寶寶是眾所皆知的事情，偶爾也會抱怨工作，想偷偷跑出去放風，但如果遇上了一個雙魚的伙伴，那摩羯所有吃苦當吃補的天 分會通通被激出來，這絕對不是說雙魚很混，相反雙魚在工作上的拼命程度，讓一向聽話乖巧的摩羯備感壓力，想偷懶也只能認命撐下去，你倒是說看看，這 種組合是不是超有機會賺大錢的。
❤️你說我做組 獅子座+天蠍座
這個組合其實很微妙，兩個看起來一火一水沒什麼關係，但其實都是固定星座，而且兩個在肉體都是很肉慾，對於自己追求的事情都蠻堅持己見的，不是什麼能完全互補 的星座。 由於個性上，獅子又比天蠍衝，但續航力上天蠍比獅子耐操，因此兩人的合作很適合一個出謀劃策、一個貫徹執行。 所以，兩人若是共同創業、合作錢途也是很可觀的。
❤️你在想什麼我隨便了組 水瓶座+天秤座
這組其實是天馬行空創意無限組，能完全包容水瓶座想幹嘛就乾嘛，今天決定做A明天改作C的，也只有12星座當中的淡定一哥(姐)天秤座了。 這個組合賺錢點有點神奇，就是水瓶座胡作非為胡搞瞎搞，還真能變出些賺錢的名堂。 對天秤而言只要別把老本賠完，基本上都ok，不會干涉。 但如果危機出現，當天秤就會拿回控管權，可稱為最佳風險管理員。
❤️吸金大法組 射手座+金牛座
這個組合是不是各位摸不透呢？ 其實射手在事業上是很有想法的，他不停向前狂奔，不停地轉換方向，而他的超級好夥伴非金牛莫屬。 金牛的高執行力、專注力能隨時應變射手丟出的難題。 無論射手拋多麻煩的問題，金牛都hold住。 合作過程就算有爭執也是為了讓成果更好，不會因此出現嫌隙。 感情反而會越吵越好，本組合的吸金程度超乎你的想像。
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權報導】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。