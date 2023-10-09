法國稱以色列有權自衛　極左翼逆風挺哈瑪斯遭痛斥

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法國政府昨日第一時間發出新聞稿，表示「以最堅定的態度譴責現正針對以色列及其人民的恐怖攻擊」，表達與以色列以及攻擊受害者站在一起。法國「重申對恐怖主義的全然反對，以及對以色列安全的支持」。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天也在社群媒體X上強烈譴責對以色列發動的恐怖攻擊，表示與受害者與其親友站在一起。
法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）昨晚接受法國「法蘭西西部報」（Ouest-France）專訪時立場更加清楚，她指出，以色列盟友正面臨大規模恐怖攻擊，「沒有任何事情能合理化恐怖主義，永遠沒有。」
柯隆納說：「以色列有權自我捍衛；法國提醒這個不可剝奪的權利。」
柯隆納也呼籲所有在背後支持、資助或軍援恐怖分子的勢力立即停止。她表示未來和平回歸時，須進一步理解巴勒斯坦人民的渴望，「但恐怖分子無法代表他們，多數巴勒斯坦人都想要和以色列人和平共處，不是面對面，而是肩並肩。」
法國朝野幾乎一致譴責哈瑪斯的恐怖攻擊，並支持以色列人民。然而，極左翼「不屈法國」（LFI）及其黨羽卻是唯一例外。
「不屈法國」昨天發布一份極具爭議性的新聞稿，表示「哈瑪斯發動的巴勒斯坦武裝攻擊是在以色列於加薩、西岸、東耶路撒冷占領政策日益增強的脈絡之下。」另一位不屈法國的議員博伊亞（Louis Boyard）表示，法國對於發生在巴勒斯坦的殖民與勒索「視而不見」。
不屈法國的言論立即引發譁然與猛烈批判，認為是在幫哈瑪斯突襲開脫，遭罵「羞恥」、「反猶主義」，也出現要求取消議員的言論免責權的聲浪，使得以巴戰事延燒到法國內政。
法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天受訪時譴責不屈法國對哈瑪斯的「讚揚」；法籍歐洲議會國防委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）則在X上痛斥：「想像一下，若有人在巴塔克蘭劇場恐攻隔天，要求我們『脈絡化』攻擊，我們會如何反應？面對恐怖主義沒有『但是』。支持以色列人民。」
極端左翼小黨「新反資主義黨」（NPA）更直接在新聞稿中明言支持巴勒斯坦人，「以及他們選擇抵抗的方式」。但此番聲明遭到嚴厲砲轟，法國猶太學生聯盟（UEJF）昨晚宣布，將對恐怖主義的歌功頌德進行報案，表示支持恐怖組織不僅不負責，也不合法。
不屈法國的主要盟友也不買單，紛紛表達斥責。不屈法國二號人物魯芬（Francois Ruffin）不贊同黨內言論；同屬左派「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）的社會黨（PS）等黨派也立即和不屈法國切割，重申譴責哈瑪斯恐怖襲擊，使NUPES內部團結再受考驗。
梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）帶領的不屈法國已非第一次「逆風」。梅蘭雄向來歌頌中國國家主席習近平、古巴共產黨領袖卡斯楚（Fidel Castro）、委內瑞拉前總統查維斯（Hugo Chavez）等，被不少人批評「反民主」、「威權主義愛好者」等。（編輯：陳慧萍）1121008
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