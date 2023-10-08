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iPhone 15耗電好快！專家「7方法」提升續航　關1功能每小時差1%

▲越來越多人已經將全新的iPhone 15 系列拿到手，但在使用一段時間後發現了各種小問題，其中電池續航也成為許多果粉反應的點。（圖／NOWnews攝影）
▲越來越多人已經將全新的iPhone 15 系列拿到手，但在使用一段時間後發現了各種小問題，其中電池續航也成為許多果粉反應的點。（圖／NOWnews攝影）

記者潘毅/綜合報導

越來越多人已經將全新的iPhone 15 系列拿到手，但在使用一段時間後發現了各種小問題，其中電池續航也成為許多果粉反應的點。對此，「9To5Mac」專家就盤點「7個招式」，讓15系列電池續航力大提升，其中一個功能更是建議關掉，每小時可以節省約 1% 的電量。

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1、確認應用程式耗電量

前往手機「設定」選項>點選「電池」 查看電池使用情況的詳細資訊。查看「過去 24 小時」了解整體電量消耗情形，確認是否有某些應用程式默默在「背景活動」，若有非必要的活動，可以手動關閉以減少電量消耗。

2、啟動低耗電模式

可以在「設定」> 「電池」下開啟低功耗模式 ，或讓Siri來執行此操作。

3、自動鎖定、螢幕亮度與關閉永遠顯示

如果用戶發現「主螢幕和鎖定螢幕」的電池使用量高於預期，最好檢查這些設定。30 秒自動鎖定將幫助最大限度地延長電池壽命。降低螢幕亮度也有助於延長電池壽命，但這取決於個人喜好。

▲關閉iPhone 15 Pro 的「永遠顯示」可以延長電池壽命，這功能每小時可節省約 1% 的電量。（圖／NOWnews資料照）
▲關閉iPhone 15 Pro 的「永遠顯示」可以延長電池壽命，這功能每小時可節省約 1% 的電量。（圖／NOWnews資料照）
關閉iPhone 15 Pro 的「永遠顯示」可以延長電池壽命，這功能每小時可節省約 1% 的電量。

4、周圍溫度

Apple表示， iPhone 的環境溫度「舒適圈」為0°至 35°C。高於35°C的溫度有可能「永久損壞電池容量」。

5、背景應用程式刷新

前往「設置」>「一般」>「背景App重新整理」中，可以關閉不常用的應用程式的「背景重新整理」以節省電池。

6、定位服務調整

前往「設置」>「隱私權與安全性」>「定位服務」，將始終使用位置的應用程式切換到「僅在使用期間」或「從不」。

7、信箱推播設定

前往「設置」>「信箱」>「帳戶」>「抓取新數據（Fetch New Data）」，將主要帳號設置為「即時推送」來盡快接收新郵件，將較不重要的帳戶設為「每小時抓取」，或改為「手動」，可以節省電量。

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