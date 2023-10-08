贖罪日戰爭後最嚴重！以巴衝突近500死　紐時：心理衝擊堪比911

以巴衝突持續升溫！以色列切斷加薩供電、稱擊斃逾4百名武裝份子

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊，展開反擊的以色列則稱已經擊斃400多名恐怖份子，將切斷對加薩的電力、燃料和物資供應。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊，展開反擊的以色列則稱已經擊斃400多名恐怖份子，將切斷對加薩的電力、燃料和物資供應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動大規模突襲，發射數千枚火箭攻擊以色列城鎮，以色列國防軍（Israel Defense Forces）則在加薩走廊地區反擊摧毀多個哈馬斯據點。根據半島電視台、以色列時報等媒體報導，以色列國防軍稱已經擊斃400多名恐怖份子，而由哈馬斯控制的加薩地區衛生部則稱，當地已有313名巴勒斯坦人被殺，另有1990人受傷。

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以巴衝突再起，數百名哈馬斯武裝分子周六（7）攻入以色列南部22個地點，最遠在加薩邊境約24公里處入夜仍有槍戰爆發，許多以色列民眾受困當地被當作人質。以色列國防軍最高發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，軍隊目前在加薩地區部署35個營，已增派4個預備役師，總理辦公室也宣布將切斷對加薩的電力、燃料和物資供應。

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）
哈加里提到，以軍在當地已經捕獲數十人，同時也擊斃了400多名巴勒斯坦武裝份子，正在對大量城鎮進行搜查，週六則出動逾16噸炸藥針對包含17個軍事建築群、4個總部、4幢大廈在內進行空襲，其中一棟大樓設有哈馬斯的情報、武器生產和高層辦公室。

報導提到，以巴衝突截至周日（8日）造成以色列方逾500人死亡、近1600人受傷，由哈馬斯控制的加薩地區則表示當地有313人喪命，1990人受傷。


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