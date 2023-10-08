阿本10年沒與粉絲「連結」！罕談當偶像心情 遭塑料姐妹揭真面目
鬼鬼吳映潔、阿本日前擔任香氛品牌大使，並擔任「一日店長」，許久未在活動上公開合體的兩人，一湊在一起就不停鬥嘴，更開玩笑稱彼此為「塑料姐妹」，私下其實有著好交情的他們，也分享平常其實就住在附近，不但很常見面，有時吳映潔到海外工作時，還會麻煩阿本幫忙顧貓。10年沒與粉絲見面的阿本，則是難得分享以前是偶像時的心情，「（過去）有點偶像包袱，所以會有點距離感。」
記者吳雨婕／綜合報導
阿本透露其實每周都會與吳映潔見面，「最近我因為節目表演需要，有在練舞，也是她的舞蹈老師；另外吳映潔也是我的『地下經紀人』，平常上節目的穿搭我會問她的意見，就連社群上的很多美照也是她幫我拍的。」
提到印象深刻或是喜歡的味道，吳映潔說：「最喜歡有點點奶香的寶寶味，還有剛洗完衣服的清新皂香，很舒壓。」阿本則透露在研究所時期談過一段戀愛，當時很懵懂，雖然最後無疾而終，卻一直忘不了對方身上的氣味，他說：「我想是因為最一開始認識他，喜歡上他時，最先記住靠在他身上的味道，有一點點木質調加一點果香的清香，是那種突然心動喜歡上人的感覺，很緊張、很興奮、很害怕、很開心！是一段很青春的記憶。」
令人驚喜的是，阿本的媽媽更親自到活動現場支持，10年未與粉絲們近距離面對面的阿本更笑說：「可以重新近距離跟大家見面很開心，以前當棒棒堂偶像的時候因為必須要有點偶像包袱，所以會有點距離感；現在覺得粉絲其實很像老朋友、好朋友、隔壁鄰居，有他們關心其實滿開心、溫暖的！」