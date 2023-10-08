許瑋甯「中門大開」深V走釜山影展紅毯！薛仕凌勇奪OTT最佳男配角
第28屆釜山影展的「2023亞洲內容大獎及全球OTT大獎」頒獎典禮今（8）日舉行，薛仕凌以《台灣犯罪故事—出軌》獲得最佳男配角，許瑋甯以頒獎人身分走紅毯，身穿細肩帶深V禮服「中門大開」，展露雪白美胸，集美麗、性感於一身，她在典禮上頒發最佳OTT原創戲劇獎給朴志訓的《弱美男英雄Class 1》。
記者羅凌筠／綜合報導
同樣受邀擔任頒獎人的還有柯震東，他選擇穿著不規則剪裁的黑色西裝走紅毯，而在《人選之人—造浪者》裡演出政二代、與戴立忍搭檔演父女的陳姸霏以俏麗短髮造型亮相，她與韓團SEVENTEEN的陸籍成員、《獨家童話》男主角Jun（文俊輝）一起拿下年度新星（Rising Star of the Year）。
2023亞洲內容大獎、全球OTT大獎賽果公布，《MOVING異能》勇奪最佳戲劇、視帝（柳承龍），來自印度的Karishma Tanna Bangera以《驚爆獨家新聞》拿下視后，《黑暗榮耀》惡女反派林智妍獲頒最佳女配角。
薛仕凌在《出軌》裡飾演不受父親疼愛的長子，面對傑出的弟弟，想好好疼愛卻又嫉妒心萌發，內心非常矛盾。他在台上領獎時說：「謝謝釜山ACA跟GOTT這個盛會，我還要謝謝評審跟觀眾、謝謝TCS團隊跟謝謝作品。這是個很意外的驚喜，今晚真的很美好，真的很感謝。」