談國家政治體制　柯文哲批現在是「民選總統制」應該走內閣制

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說，自己當台北市長時不開記者會也要去議會面對民意，但中華民國總統一選上完全不能制衡，提名監察委員、考試委員；提名行政院長，都一個人決定，「這是民選皇帝制」。柯說，台灣應該採用內閣制，為何這麼說？去年台北市長選舉，如果是內閣制，保證選舉過程平和不會吵架，一定不會攻擊，因為到時候誰會過半要跟誰合作都不知道；基本來講，全世界先進國家中採用總統制的只有美國，但美國總統的權力也沒有那麼大，美國總統任命國務卿，要參議院開會同意，就算比較小的官員也要國會同意不會選上就權力無限大。
此外，政策也比較容易延續，不會政黨輪替就全部換掉，政策不會全部都被推翻掉。他批評，台北市長蔣萬安上來後推翻了多少制度？「首長遴選制就沒有了」，柯說，他任內10職等以上都用遴選制，這是限縮市長的權利，為何台北市的公務員都很拼命？因為升遷不是首長決定，是9到11個人投票，投票的人有的是同事有的是部下，討好那麼多人不容易，但現在只要討好一個人就可以。柯文哲直言，「現在的公務員一定不敢做事，你做出來成績不會被人家看到，有沒有做出成績跟升遷沒有關係。」
柯文哲說，台灣的國家制度需要改變，應該朝內閣制發展，「但修憲非常困難」，所以要從總統制到內閣制很困難，「要一步一步」，第一步當總統的要任命行政院長，也要去問立法委員，假投票，過半同意才任命，「有權力的人要能夠限縮自己的權力」，閣揆同意權不用修憲就可以。
再來，總統不能整年躲在總統府不出來，每年要去立法院做國情報告，「以前兩蔣還要到國民大會，現在連出來都不用；總統是民選的，就應該到民意機構面對民意。」
此外，總統任命官員，要到立法院各委員會要去做聽證；而以前考試院、監察院民進黨說要廢除，但選上後又安排肥貓，監察院長陳菊有甚麼資格當監察院長？根本變酬庸，如果選上，這屆做完就不提名了，預算也停掉，達到真正的三權分立，行政、立法、司法，五權分立根本不需要。