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談國家政治體制　柯文哲批現在是「民選總統制」應該走內閣制

▲民眾黨主席柯文哲今（8）日到萬華進行「廟口開講」。（圖／取自柯文哲YT頻道）
▲民眾黨主席柯文哲今（8）日到萬華進行「廟口開講」。（圖／取自柯文哲YT頻道）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（8）日到萬華進行「廟口開講」，他在上台致詞談到台灣的政府體制表示，台灣現在的選舉根本只關注7個人，總統與六都首長，而且總統選上就無法無天，根本是「總統皇帝制」。柯文哲說，台灣應該向內閣制前進，並廢除考試院、監察院達到三權分立；此外，總統選上後應該要自我節制權力，除了每年固定要到立法院備詢，任命行政院長應該要經過立法院同意。

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柯文哲說，台灣民主化後歷經李登輝、阿扁、馬英九到蔡英文總統，這個國家看起來沒有比較好，「換了3次司機還是一直發生車禍，就要想一下司機有沒有問題」。柯文哲說，他覺得台灣的問題就是贏者全拿，毫無制衡，台灣的選舉就7個人的選舉，除了總統之外就是六都市長，因為六都佔了台灣人口70%。而總統更是一選上沒法制衡，總統不用任命行政院長不用立法院同意，要認命哪個部會首長也不用國會同意，「蔡英文多爽，可以700多天不開記者會，不像我每天都要被都麥（記者的麥克風）。

柯文哲說，自己當台北市長時不開記者會也要去議會面對民意，但中華民國總統一選上完全不能制衡，提名監察委員、考試委員；提名行政院長，都一個人決定，「這是民選皇帝制」。柯說，台灣應該採用內閣制，為何這麼說？去年台北市長選舉，如果是內閣制，保證選舉過程平和不會吵架，一定不會攻擊，因為到時候誰會過半要跟誰合作都不知道；基本來講，全世界先進國家中採用總統制的只有美國，但美國總統的權力也沒有那麼大，美國總統任命國務卿，要參議院開會同意，就算比較小的官員也要國會同意不會選上就權力無限大。

此外，政策也比較容易延續，不會政黨輪替就全部換掉，政策不會全部都被推翻掉。他批評，台北市長蔣萬安上來後推翻了多少制度？「首長遴選制就沒有了」，柯說，他任內10職等以上都用遴選制，這是限縮市長的權利，為何台北市的公務員都很拼命？因為升遷不是首長決定，是9到11個人投票，投票的人有的是同事有的是部下，討好那麼多人不容易，但現在只要討好一個人就可以。柯文哲直言，「現在的公務員一定不敢做事，你做出來成績不會被人家看到，有沒有做出成績跟升遷沒有關係。」

柯文哲說，台灣的國家制度需要改變，應該朝內閣制發展，「但修憲非常困難」，所以要從總統制到內閣制很困難，「要一步一步」，第一步當總統的要任命行政院長，也要去問立法委員，假投票，過半同意才任命，「有權力的人要能夠限縮自己的權力」，閣揆同意權不用修憲就可以。

再來，總統不能整年躲在總統府不出來，每年要去立法院做國情報告，「以前兩蔣還要到國民大會，現在連出來都不用；總統是民選的，就應該到民意機構面對民意。」

此外，總統任命官員，要到立法院各委員會要去做聽證；而以前考試院、監察院民進黨說要廢除，但選上後又安排肥貓，監察院長陳菊有甚麼資格當監察院長？根本變酬庸，如果選上，這屆做完就不提名了，預算也停掉，達到真正的三權分立，行政、立法、司法，五權分立根本不需要。

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