颱風小犬增強　香港改掛9號風球

我是廣告 請繼續往下閱讀
9號風球表示烈風或暴風的風力現正或預料會顯著加強，10號風球表示風力現正或預料會達到颶風程度，陣風可能超過每小時220公里。
天文台8日中午12時40分發出8號颱風風球（8號東北烈風或暴風訊號），晚上7時改掛9號颱風風球（9號烈風或暴風風力增強訊號）。
天文台表示，預料香港風力顯著增強，按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。天文台會視乎風力變化，評估是否需要發出10號颶風訊號。
天文台表示，香港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，與小犬相關的強雨帶正影響香港。
天文台同時在晚上8時25分發出黃色暴雨警告訊號，表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，雨勢可能持續。
9號颱風風球下不少公共交通工具陸續停駛，港鐵暫停所有露天路段的列車服務，其他路段維持有限度服務。
據香港01報導，因港鐵停駛，大批乘客被困在車站車廂及大堂，如大圍站目測有數百人未能離開，要警方到場維持秩序。紅磡站內外擠滿乘客，計程車站大排長龍低沒有車。
深圳灣口岸也暫停通關服務。
香港對上一次掛10號颱風風球是今年9月1日，超強颱風蘇拉正面吹襲香港，是相隔5年後再次掛10號風球。（編輯：陳鎧妤）1121008