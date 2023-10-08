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颱風小犬增強　香港改掛9號風球

▲颱風小犬侵襲香港威力增強，香港天文台今晚7時改掛更高級別的9號颱風風球，距離中午掛8號颱風風球不足7小時。天文台表示，預料風力顯著增加，會視風力變化，評估是否需要掛10號颱風風球。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲颱風小犬侵襲香港威力增強，香港天文台今晚7時改掛更高級別的9號颱風風球，距離中午掛8號颱風風球不足7小時。天文台表示，預料風力顯著增加，會視風力變化，評估是否需要掛10號颱風風球。（圖／翻攝中央氣象署官網）

文／中央社

（中央社台北8日電）颱風小犬侵襲香港威力增強，香港天文台今晚7時改掛更高級別的9號颱風風球，距離中午掛8號颱風風球不足7小時。天文台表示，預料風力顯著增加，會視風力變化，評估是否需要掛10號颱風風球。

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香港天文台將颱風風球由低至高分為1號、3號、8號、9號和10號。8號風球表示陣風可能超過每小時180公里，所有學校停課、僱員一般不用上班、股市停止交易等。

9號風球表示烈風或暴風的風力現正或預料會顯著加強，10號風球表示風力現正或預料會達到颶風程度，陣風可能超過每小時220公里。

天文台8日中午12時40分發出8號颱風風球（8號東北烈風或暴風訊號），晚上7時改掛9號颱風風球（9號烈風或暴風風力增強訊號）。

天文台表示，預料香港風力顯著增強，按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。天文台會視乎風力變化，評估是否需要發出10號颶風訊號。

天文台表示，香港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，與小犬相關的強雨帶正影響香港。

天文台同時在晚上8時25分發出黃色暴雨警告訊號，表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，雨勢可能持續。

9號颱風風球下不少公共交通工具陸續停駛，港鐵暫停所有露天路段的列車服務，其他路段維持有限度服務。

據香港01報導，因港鐵停駛，大批乘客被困在車站車廂及大堂，如大圍站目測有數百人未能離開，要警方到場維持秩序。紅磡站內外擠滿乘客，計程車站大排長龍低沒有車。

深圳灣口岸也暫停通關服務。

香港對上一次掛10號颱風風球是今年9月1日，超強颱風蘇拉正面吹襲香港，是相隔5年後再次掛10號風球。（編輯：陳鎧妤）1121008

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