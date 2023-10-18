金鐘58／林予晞密會鄭宜農被逮嚇一跳！未鬆口認愛「有些事保留」

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克制不住觀察路人的習慣，林予晞其實也是被網友觀察的對象。林予晞和鄭宜農緋聞傳不停，唯一認的關係就是「室友」。她們每次出遊或是做任何事，只要有在社群發照片分享，就會掀起「大家來找碴」的遊戲，不管是造訪的地點、頭戴的帽子、身穿的上衣，只要有各種蛛絲馬跡，就會被熱心的網友集結成屬於她們的旅遊日記。
一開始，林予晞若是接到公司打來問回應還是會緊張，久而久之也習慣了。她接受《NOWnews今日新聞》專訪直言：「還是會困擾啊，有時候服裝是公司送的，有一些就同款，也會送給她，我們就很節儉，有衣服穿就穿啊！」她也難得講出心裡話：「有些事有所保留，是因為很容易掀起興奮或仇恨。」
她回想起當下的感受，說道：「那時候我自己的想法，因為她（鄭宜農）金曲獎也入圍很多項，所以被特別關注，但我們狀態還是一樣，公司打來的時候心臟是有漏一拍，只能平常心面對，網友只要不是一些仇恨留言，不是那種互相罵來罵去就算了，那就專注自己想做的事情。」
林予晞本身就是超級迷妹，像是她金鐘獎當天的願望，就是希望能坐在桂綸鎂旁邊，最好是在公布得獎前，能安排準視后們手牽手，講著講著她興奮得像小孩。也因此，她很能同理粉絲「看到偶像被湊對」會開心的心態，所以不會特別想去反駁或是阻止網友的行為。
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