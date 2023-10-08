贖罪日戰爭後最嚴重！以巴衝突近500死　紐時：心理衝擊堪比911

以色列正式宣戰哈馬斯！50年來首次「全面戰爭狀態」　波蘭急撤僑

▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發動襲擊，以色列總理納坦雅胡在8日表示通過安全內閣背書，國家正式進入全面戰爭狀態。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發動襲擊，以色列總理納坦雅胡在8日表示通過安全內閣背書，國家正式進入全面戰爭狀態。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈馬斯（Hamas）在10月7日清晨派遣數十名槍手，潛入以色列南部地區發動突襲，同時從加薩地區發射數千枚火箭，這是數年來規模最大的一次攻擊，繼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布國家進入戰爭狀態後，今（8）又正式向哈馬斯組織公布自1973年贖罪日戰爭結束後的首次宣戰。

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日先是在面對全體國民的影片中表示，在恐怖分子滲透以色列南部，並造成數百人死亡後，「我們在戰爭中（we are at war），這不是軍事行動，不是局勢升級，而是戰爭」；在24小時之內，以色列總理辦公室便宣布，安全內閣昨（7）晚投票決定「國家正式進入戰爭狀態」，為此可以執行重大軍事活動。

▲以色列總理納坦雅胡表示，「我們正處於戰爭之中，我們的敵人將付出代價。我們會贏」。（圖／翻攝自納坦雅胡的X）
▲以色列總理納坦雅胡表示，「我們正處於戰爭之中，我們的敵人將付出代價。我們會贏」。（圖／翻攝自納坦雅胡的X）
根據以色列政府基本法，未經政府內閣同意，國家不得發動戰爭，因此在塔尼亞胡的「以色列進入戰爭狀態」宣言有了安全內閣的背書後，該國將正式通過戰爭決議，開始進行士兵動員、軍事佔領、情報與通訊監管等軍事行動；這也被認為是以色列正式對哈馬斯組織提出的宣戰令，並將「徹底消滅該組織」作為戰爭目標。

《以色列時報》指出，上一次該國全面戰爭狀態是1974年的贖罪日戰爭，當時該國政府同時要面對敘利亞與埃及的軍事打擊以及收復失土，而哈馬斯組織正是在「贖罪日戰爭50周年」發起攻擊；不過報導也提到，哈馬斯並非國家團體，而是武裝組織，因此在政治上這場軍事行動比較像是反恐作戰。

加薩地區（Gaza）—或稱加薩走廊（Gaza Strip）—擁有230萬人口，自1994年起以色列將加薩走廊的自治權交給巴勒斯坦自治政府後，一直要到2005年8月，以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史，自此，該地區才由巴勒斯坦當局控制。

2006年，伊斯蘭主義組織哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉中贏得多數席次，由於主政的哈瑪斯拒絕放棄暴力及承認以色列，因此以色列和美國切斷對巴勒斯坦的援助，而加薩走廊的邊境、海岸與領空也依舊被以色列重重封鎖，水電基礎設施的使用權亦被以色列嚴密管控。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與國防部長布瓦什恰克（Mariusz Błaszczak）在8日晚間也表示，隨著以巴衝突升級，必須在還沒有波蘭公民受傷之際，派遣隸屬於該國空軍的「C-130海克力士」（C-130 Hercules）運輸機到以色列撤離波蘭公民，這也是國際上第一個從當地撤僑的行為。


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