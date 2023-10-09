獨／以巴硝煙再起！留學生「聽7次空襲警報」　當地氛圍肅殺冷清

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哈馬斯組織發動襲擊的那天，正值以阿衝突「贖罪日戰爭」的50周年隔日，也是以色列「住棚節」（Sukkot）假期及安息日。Ivy指出，從當天凌晨開始，全國就陸續響起一次次的空襲警報，儘管耶路撒冷舊城區並非主要交火處，但光是從清晨6點開始，她就聽聞至少5次以上的廣播，一直要到中午時段該區的空襲警報才漸漸停了下來。
Ivy提到，一般來說住在當地的民眾們遇到假日還是會照樣出門散步、祈禱，入夜後也會有青年聚集跳舞，但當天本該人來人往的大街卻是不少店家大門深鎖，只剩些許觀光客神情凝重的大步奔走，「有幾位德國旅客臉色沈重，應該是行程受到影響」；相較起短期交換的留學生或遊客，對舊城區有一定了解的Ivy在一邊走過苦路與西牆，一邊介紹猶太區、穆斯林區、基督徒區時，神色並沒有像被砲火打亂行程的觀光客般緊張，反倒在介紹途中還向駐點戒備的以色列警察們揮手致意。
她說，當地的住宅民居普遍有地下室，不過自己因為租屋處設備較為簡單，在考慮眼下情況後決定收拾行李借居當地友人家。Ivy形容，其實民眾對於猶太人與阿拉伯人的零星衝突並不陌生，對於空襲警報大家也都有所準備，知道「最好的做法就是避免外出」，幾乎都乖乖待在家裡，而提供她暫住的友人家也裝上了防彈措施，在並未走到極端的情況下，是有足夠的保護能力的。
至於什麼樣的狀況是「極端」，Ivy也解釋雖然民眾們家中普遍都有保護措施，但先前也曾發生過武裝份子見攻擊無效，便會登門揚言要放火燒房，逼普通百姓自願走出家門，但她也提到自己這次離開租屋處只簡單收拾了約莫一個星期的衣物，對於局勢發展仍抱持著能夠衝突能盡快結束的希望，並沒有「一走了之」或即刻出發回台灣的打算。
根據教育部指出，目前以色列當地的台灣留學生共計約有22人，主要是在希伯來大學、海法大學、理工大學等校就讀，我國駐以色列代表處也稱學生們現況均安，駐以色列代表處將持續與教育部和學生們保持密切聯繫、隨時掌握學生的狀況；受到戰火波及，Ivy也說目前不論留學生或當地學生們都收到了停課的通知，尋常店家也因為適逢假日和以色列總理宣布的國家進入緊急狀態下，幾乎都沒有營業，只剩穆斯林街區幾間雜貨店或藥局還開著。
入夜以後，街上車輛只剩下巡邏的警車還開著大燈，還有被用來安排發放或運送物資的消防救護用車，幾條原本是朝聖者熱衷途經的道路，到了晚上更只剩下偶爾快步經過的三兩人群，與幾隻意興闌珊的街貓們形成強烈對比。
Ivy感嘆，舊城區從上午的肅殺冷清，到現在反而陷入一種有些抑鬱的氛圍。她在以色列夜幕低垂的時刻，於自己經營的臉書粉專「舊城裡的貓 Cat in the old city」上傳了一張耶路撒冷的照片，並寫下無論是以色列方還是巴勒斯坦方，雙方傷亡人數能降到最低、衝突能盡快結束的祈求，然而和平的曙光是否會在睡過覺以後伴隨而至，目前還沒有人能說得準。
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