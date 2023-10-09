贖罪日戰爭後最嚴重！以巴衝突近500死　紐時：心理衝擊堪比911

美國要出手了！將派軍艦及戰機靠近以色列　增強軍力、提供彈藥

▲以色列與巴勒斯坦爆發大規模衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯從加薩走廊對以國發射大量火箭彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦爆發大規模衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯從加薩走廊對以國發射大量火箭彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）8日正式向哈馬斯公布自1973年贖罪日戰爭後的首次宣戰，全球緊盯中東局勢。與此同時，美軍也計畫派遣軍艦、戰機到靠近以色列的區域，表達對以國的支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，以色列7日遭遇數十年來「最血腥的一日」，哈馬斯武裝分子在以色列城鎮大舉侵襲，雙方都有人員傷亡，不斷升級的暴力衝突可能在中東引發一場新的大戰。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間8日表示，將派遣多艘軍艦和飛機靠近以色列，認為哈馬斯的致命襲擊，意在破壞以色列與沙烏地阿拉伯的關係正常化。奧斯汀下令將傑拉爾德·R·福特號航艦打擊群（USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group）移至更靠近以色列的東地中海地區（Eastern Mediterranean），也採取措施增強該地區的美國戰鬥機中隊，並表示將向以色列提供彈藥。

美國總統拜登（Joe Biden）8日已與納坦雅胡通話，聲稱援助正在運往以色列，未來幾天還將提供更多援助。奧斯汀亦與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）聯繫，表達會堅定支持以色列自衛的權利，強調美國採取措施是為了「加強美國在該地區的軍事態勢，以增強地區威懾力」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）援引美國政府備忘錄，聲稱遇難者中至少有3名美國公民。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將這次針對以色列的攻擊稱為「恐怖組織的恐怖襲擊」，加薩走廊戰況激烈，雖然目前還沒有任何證據表明，伊朗是幕後黑手，但布林肯也指出，伊朗與哈馬斯組織之間存在「長期關係」，認為儘管以巴衝突全面升溫，沙烏地阿拉伯與以色列之間，對於關係正常化的努力仍應該繼續。

據以色列軍方和美國國防官員透露，以色列已向美國請求為「鐵穹防禦系統」（Iron Dome）提供更多精確導引武器和額外攔截器，以應對來自哈馬斯的更多襲擊。

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

以色列正式宣戰哈馬斯！50年來首次「全面戰爭狀態」　波蘭急撤僑

以巴衝突持續升溫！以色列切斷加薩供電、稱擊斃逾4百名武裝份子

中東掀反以浪潮！埃及警朝以色列遊客開槍　土耳其上街支持哈馬斯

伊朗遭指哈瑪斯背後金主！美官員：斷言直接參與以色列襲擊還太早

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞