美國要出手了！將派軍艦及戰機靠近以色列　增強軍力、提供彈藥

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間8日表示，將派遣多艘軍艦和飛機靠近以色列，認為哈馬斯的致命襲擊，意在破壞以色列與沙烏地阿拉伯的關係正常化。奧斯汀下令將傑拉爾德·R·福特號航艦打擊群（USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group）移至更靠近以色列的東地中海地區（Eastern Mediterranean），也採取措施增強該地區的美國戰鬥機中隊，並表示將向以色列提供彈藥。
美國總統拜登（Joe Biden）8日已與納坦雅胡通話，聲稱援助正在運往以色列，未來幾天還將提供更多援助。奧斯汀亦與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）聯繫，表達會堅定支持以色列自衛的權利，強調美國採取措施是為了「加強美國在該地區的軍事態勢，以增強地區威懾力」。
美國《有線電視新聞網》（CNN）援引美國政府備忘錄，聲稱遇難者中至少有3名美國公民。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將這次針對以色列的攻擊稱為「恐怖組織的恐怖襲擊」，加薩走廊戰況激烈，雖然目前還沒有任何證據表明，伊朗是幕後黑手，但布林肯也指出，伊朗與哈馬斯組織之間存在「長期關係」，認為儘管以巴衝突全面升溫，沙烏地阿拉伯與以色列之間，對於關係正常化的努力仍應該繼續。
據以色列軍方和美國國防官員透露，以色列已向美國請求為「鐵穹防禦系統」（Iron Dome）提供更多精確導引武器和額外攔截器，以應對來自哈馬斯的更多襲擊。
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