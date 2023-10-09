生於北京！以色列女大生遭擄「淒厲哭喊」 中媒曝：母親是華人
以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」開戰，期間傳出不少以色列人被俘虜、殺害，其中不乏同時擁有其他國籍者。有中國媒體聲稱，在向以色列中華商會確認後，證實1名擁有一半中國血統的以色列女子，在以色列南部被哈馬斯武裝分子綁架並拖到加薩（Gaza），女孩驚慌哭喊的影片也在社群平台上廣為流傳。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據中國《南方都市報》報導，1名叫「諾雅」（Noa Argamani）的女子，7日清晨在以色列南部的音樂節遭哈馬斯武裝分子綁架，從影片中可以看到，諾雅被數名男子用摩托車載走，一邊發出淒厲的尖叫及哭喊，男友則被劫持者粗暴對待。
諾雅的父親受訪時傷心欲絕，表示女兒從小被保護得很好，沒想到現在卻只能眼看女兒受盡驚嚇，自己卻無能為力，淚訴：「諾雅一定嚇壞了，我卻無法保護她。」
以色列中華商會8日發布消息稱，25歲的諾雅是1名在北京出生的中以混血，母親是華人，目前以色列當地華人圈也正設法加入營救行列。
以色列駐中國使館也在微博上發文，證明諾雅中以混血的身分，還有在以色列南部遭哈馬斯綁架一事，呼籲外界重視，並問道：「如果你的女兒、姊妹或朋友被這樣對待會怎樣？」