以色列女遭攻擊倖存！「躺地裝死3小時」獲救 還原驚悚突襲現場
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）日前攻擊了以色列，大規模的突襲行動，造成眾多無辜的以色列人以及外國人重大傷亡，造成已經有超過700人死亡的悲慘事實。然而在這場恐怖攻擊當中，一名生還的女子約斯科維奇（Gili Yoskovich）也出面還原當時的狀況，表示自己透過裝死3小時，才能逃過這次的劫難，現在回想起來都心有餘悸。
記者張嘉哲/綜合報導
哈瑪斯一部分武裝分子突襲了以色列南部一場通宵的戶外音樂節，將火箭彈與槍枝對準群眾，現場傳至少有250具屍體，不只有以國人，還有許多世界各國前來參加音樂盛會的遊客。約斯科維奇還原當時的情況，表示看到哈瑪斯武裝份子突然殺出，開始了大規模的瘋狂殺戮，這讓她只能趕緊逃命。
不過原本要駕車離開的她，因為看到武裝份子從各處冒出，於是最後跑到田野中央的一處果樹躲著，眼看周圍越來越多人喪生，約斯科維奇也冷靜下來，沒有哭泣，只是安靜的閉上眼睛，躺在地上假裝自己已經死亡，而這些哈瑪斯武裝份子則在她的身邊徘徊了3個小時左右，最後，她聽到有人用希伯來語說話，她連忙舉起雙手朝士兵趕去，才成功被救出。
而根據美聯社報導，美國防部已下令下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發布聲明，「美國維持全球軍力準備就緒的狀態，必要時可進一步加強嚇阻態勢。」他還說拜登政府將火速提供以色列國防軍額外裝備、彈藥與資源，首批安全援助於8日出發，將在數天後抵達。
美國總統拜登（Joe Biden）8日已與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，聲稱援助正在運往以色列，未來幾天還將提供更多援助，確保以色列的敵人受到足夠嚇阻。