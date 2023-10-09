布拉萬颱風又大又強！國慶「3縣市」防大雨　下週恐又有新颱風

亞運閉幕！7-11咖啡「今起3天」買1送1可寄杯　全家衛生紙每包7元

▲杭州亞運閉幕，謝謝中華隊勇奪19面金牌，7-11今起限時三天，大杯美式、大杯卡布奇諾線上寄杯買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲杭州亞運閉幕，謝謝中華隊勇奪19面金牌，7-11今起限時三天，大杯美式、大杯卡布奇諾線上寄杯買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文／綜合報導

謝謝中華隊！杭州亞運昨（8）晚正式落幕，中華隊共獲得19金、20銀、28銅，比上屆雅加達亞運多2金，成績斐然。7-11為中華隊喝采，宣布今（9）日大杯美式、大杯卡布奇諾買1送1，熱狗任3支77元、熱狗堡任3組99元，都能線上寄杯寄存。全家國慶雙十尾聲，也有特大杯美式買1送1。《NOWnews》幫算平均原價、平均特價，快速掌握現省多少。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜10月9日、10日
◾買CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品共11大類別指定商品，單筆滿250元立折25元、滿500立折50元，滿1010元再送好禮3選1。

📍APP｜10月9日至10月11日限量
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

◾經典純奶茶買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）

◾黑松沙士600ml買4送2，6.7折（原價35元、特價23元）

◾黑松FIN好菌補給飲料580ml買4送2，6.7折（原價25元、特價17元）

◾可樂果豌豆酥酷辣買4送2，6.7折（原價30元、特價20元）

◾原味熱狗／起司熱狗／辣味熱狗任選3件77元，7.3折（原價35元、特價26元）

◾原味熱狗大亨堡／起司熱狗大亨堡／辣味熱狗大亨堡任選3件99元，7折（原價47元、特價33元）

▲謝謝中華隊，7-11線上寄杯指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲謝謝中華隊，7-11線上寄杯指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）
🟡全家

全家「康康五」因應雙十國慶連假，活動延長至10月10日，特大杯美式（60元）買一送一，冰熱不限，平均單杯30元。此外，FMC氣泡水平均15元、百吉布丁大雪糕平均13元、農心海鮮味烏龍麵平均25元、SOMA法國酥平均25元、泰國皇家牛奶片平均20元。

▲「康康5」10月6日至10月8日連續三天登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」10月6日至10月8日連續三天登場。（圖／全家提供）
全家會員優惠自即日起至國慶日10月10日，本周罕見推出衛生紙「買1送3」，自有品牌FMC抽取式衛生紙祭出4串230元，每串是110抽、8包入，攤平下來每串僅58元、平均每包7元，不少熟客都是整箱搬、現貨全搶光，不過仍有門市開放「先結帳後取貨」，至10月10日前同樣享有優惠價，只是得等月底補貨，但屬單店服務客戶行為，非全台門市通用

▲全家FMC抽取式衛生紙「買1送3」，平均每包7元。（圖／業者提供）
▲全家FMC抽取式衛生紙「買1送3」，平均每包7元。（圖／業者提供）

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