36分鐘國慶煙火將登場！台中天氣、降雨機率一次看：記得要帶傘
2023年雙十節國慶煙火明晚10月10日將在台中中央公園登場，今（9）日「魅力台中之夜」也會在晚間6時30分開始，除了有歌手輪番上陣外，還有無人機表演，而據中央氣象署天氣預報顯示，中央公園所在的西屯區，今明兩天晚上各有20％的降雨機率，體感偏悶熱至舒適，不過仍建議攜帶雨具出門，夜晚也會稍稍降溫，可多攜帶保暖衣物。
記者張志浩/綜合報導
氣象署指出，今明兩天鋒面通過及東北季風增強，主要降雨的區域在桃園以北地區，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，而台中在內的其它各縣市主要是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，建議民眾午後參與或前往參與活動時還是要攜帶雨具，以備不時之需。
氣象署表示，台中中央公園今日晚間6時至9時，氣溫攝氏28度、體感攝氏31度、降雨機率20%，風向為偏北風，整體感受較為悶熱，晚間9時過後氣溫攝氏27度、體感攝氏30度；明天國慶日晚間6時至9時，氣溫攝氏29度、體感攝氏30度、降雨機率20%，風向同樣是偏北風，但相較於今日會較為舒適，晚間9時過後氣溫攝氏27度、體感攝氏29度。
針對台中國慶煙火的施放，台中市政府也提供15個相關最佳觀賞點，民眾可至氣象署官網透過鄉鎮天氣預報查詢當地天氣。
📍西屯：中央公園停機坪、創研22＆創研26停車場、水湳水資源回收中心旁、逢甲大學田徑場、文修公園、都會公園觀景平台
📍北屯：敦化公園、新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路
📍南屯：望高寮夜景公園、白陽山聖地
📍后里：麗寶樂園
📍豐原：丘逢甲紀念公園
📍大雅：九天民俗技藝團廣場