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以色列版「珍珠港」！國防被質疑失靈　飽和式轟炸「鐵穹」也難防

▲7日爆發的以巴衝突，被認為是對以色列國防系統的重擊，「鐵穹」防禦系統是否難以招架大規模且密集的攻擊，也成為討論焦點之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲7日爆發的以巴衝突，被認為是對以色列國防系統的重擊，「鐵穹」防禦系統是否難以招架大規模且密集的攻擊，也成為討論焦點之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以巴衝突震驚全球，巴勒斯坦極端伊斯蘭組織「哈馬斯」（Hamas）7日發動海陸空突襲，號稱射出5千枚火箭彈，造成以色列嚴重人命傷亡，並有多人被俘虜。不過以色列的國防軍事工業舉世聞名，此次被哈馬斯偷襲成功，也掀起國內外質疑聲浪，甚至有專家形容宛如「珍珠港」事件翻版。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，雖然以色列對區域衝突並不陌生，但7日發生的三軍突襲卻是前所未有，而且明顯缺少事先預警。前以色列國防軍國際發言人康裏庫斯（Jonathan Conricus）受訪時直言，這對以色列來說是有如「珍珠港」的時刻，「整個系統都失靈了，不只是某個部分，整個防禦體系顯然都沒能為以色列平民提供必要的防禦。」

面對外界質疑，以色列軍方不願正面回應有關情報是否失誤的問題，以色列軍方發言人理赫克特中校（Lt. Col. Richard Hecht）告訴《CNN》，目前會把重點放在戰鬥和保護平民生命上，情報問題容後再議。

多名以色列現任和前任情報官員都聲稱，事態發展出乎意料，坦言哈馬斯此次行動堪稱成功，因為以色列不知道對方為何擁有這麼多的火箭彈，也沒預料到大規模攻擊會如此有效。

此外，由以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems Ltd.）研發的「鐵穹」（Iron Dome）系統，被認為全球應對短程威脅，最先進、最有效的防禦系統之一，過去曾成功攔截大量來襲的火箭和迫擊砲，幫助保護以色列平民免受火箭襲擊的威脅，還能計算被攔截的彈體碎片將落在何處，確保不會對地面人員或財產造成任何損害傷害，這次卻似乎沒能全數攔截火箭彈，也引發外界擔憂，哈馬斯等組織，是否已找到相對應的戰爭取勝型態。

有分析認為，此次哈馬斯發射的火箭彈之多，以「飽和式」的疲勞轟炸，炸出鐵穹系統的「罩門」，大規模的火箭彈攻擊，鐵穹也難以攔截所有目標，才會導致以色列人員傷亡。不過後續哈馬斯亦面臨以色列一連串的報復行動，並付出不亞於以色列的人命代價。

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