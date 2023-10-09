MLB／Corey Seager單場5保送破紀錄！遊騎兵11:8金鶯系列賽聽牌
美國職棒（MLB）美聯分區系列賽G2在9日繼續展開，德州遊騎兵靠著第2局打線爆發，單局打了10個人次攻下5分大局，與Mitch Garver 3局時揮出滿貫砲，後援投手Cody Bradford 3.2局無失分好投，終場就以11:8扳倒巴爾的摩金鶯，系列賽大比分取得2:0聽牌優勢。
記者張志宇/綜合報導
遊騎兵先發投手Jordan Montgomery本場僅投4局就遭敲9安、1保送失掉4分，其中在首局就遇到亂流失掉2分，但遊騎兵打線在2局給予回擊，靠著單局10人次攻勢攻下5分逆轉。
來到3局，遊騎兵在1出局滿壘時，靠著Mitch Garver揮出左外野滿貫砲拉開比分，5局結束遊騎兵10:5領先金鶯，隨後雙方在6、7、8局都沒有攻下分數，雖金鶯9局靠著Aaron Hicks掃出3分砲拉近比分，但可惜打線仍無法串聯，終場金鶯就以8:11不敵遊騎兵。
值得一提，本戰遊騎兵游擊手Corey Seager單場選到5次保送，是季後賽的新紀錄，且遊騎兵本場在前3局就打下7安，與選到7次保送，是大聯盟史上首支完成此壯舉的球隊，此外在分區系列賽搶下聽牌優勢，有望「下剋上」擊敗金鶯，目前距離隊史暌違12年的美聯冠軍戰門票只差一勝，根據美國媒體《ESPN》透露，遊騎兵下一戰將派出王牌Nathan Eovaldi先發，盼能順利帶領球隊晉級下一輪。