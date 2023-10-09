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以色列旅遊團超夯！跟團價格曝光　爆戰爭「全額退費有難度」

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以色列已經不適合旅遊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以色列已經不適合旅遊。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

以色列日前遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲攻擊，造成至少700名以上的民眾死亡，引起國際高度關注。而近幾年中東旅遊團相當夯，不過受到戰爭影響，以色列已經是不適合旅遊的國家，據了解，這種出團費通常要價不便宜，多家旅行社都開出單人約10萬至15萬的價碼，在事發之前都還是相當搶手，不少近日出團的日期都已經銷售一空。而根據交通部觀光署公布的最新退費準則，旅客、業者均可解除契約，且不負損害賠償責任，旅行社應將已代繳以外的團費全數退費，但即便如此，旅客仍然會損失大半的旅費。

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根據各大旅遊社在官網上貼出的以色列、約旦旅遊團資訊，從單人10萬元至15元的行程都有，行程通常都是10天至12天不等，行程每天滿檔，有深度朝聖之旅文物古蹟，許多在當地著名的景觀無一不到訪，有些旅行社甚至形成賣到明年3月都已經額滿，可見中東旅遊團其火熱程度。

▲以色列旅遊團跟團出國團費並不便宜，單人要價最高逼近15萬元。（圖/翻攝旅行社官網）
▲以色列旅遊團跟團出國團費並不便宜，單人要價最高逼近15萬元。（圖/翻攝旅行社官網）
然而因為戰爭緣故，根據觀光署公布準則，維護國人旅遊安全，10月8日後出發至客觀風險解除前，前往以色列旅遊地點行經加薩地區旅行團，原則上請雙方（旅行業與旅客）協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點，即因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

「旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後，餘款退還旅客」觀光署強調，是前往以色列「加薩地區以外」之景點區域，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點，即出發前，旅遊團所前往旅遊地區之一，有事實足認危害旅客生命、身體、健康、財產安全之虞者，得解除契約。

觀光署呼籲請出團至以色列之旅行業者及領隊隨時注意旅客情況與安全，調整行程避開加薩地區附近區域，以維護旅客旅遊安全。旅客與旅行社間如因此取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊，造成超過700人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊，造成超過700人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
然而根據觀光署公布之準則，如果說最近就要出團的民眾來說，只能走解除契約的模式，旅遊業者表示，難點在於，10月以及11月初的國際航段許多都已經開票，當地的住宿酒店也已經付清，如果現在要取消行程，一定會扣除這些費用，以一團12萬來看，像是光機票就要扣除費用3萬7千元，加加減減旅客至少會被扣一半以上的旅費，業者將必須持續與遊客協商解決方案。而觀光署目前則表示，並未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生之情形，將持續關注後續。

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