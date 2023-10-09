翡翠騎士來台表演 蔡英文送上經典宵夜「用台灣美食做外交」
日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，來台參加雙十國慶表演，總統蔡英文昨晚特別準備台灣鹽酥雞、檸檬愛玉，讓同學體驗台灣的經典宵夜，並預告今（9）日下午在兩廳院的戶外廣場，會有台美日四校的聯合交流，歡迎大家到現場。
記者陳佩君／台北報導
國慶籌備委員會、中華文化總會與財團法人台北愛樂文教基金會這次邀請「翡翠騎士」訪台，相較於去年訪台的「橘色惡魔」人數約90人，今年訪台「翡翠騎士」預定則有148人，兩支隊伍都是「日本全國行進管樂大賽」的金賞常勝軍。
「用好吃的台灣美食做外交，歡迎外國的朋友！」蔡英文表示，今年國慶，邀請許多國家的好朋友，來到台灣慶祝國家的生日，有「翡翠騎士」 之稱的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，將帶來台灣人都很熟悉的動漫組曲，而她也準備了台灣鹽酥雞、檸檬愛玉，給東京農大二高的同學，讓他們體驗台灣的經典宵夜。
蔡英文說，除了東京農大二高的同學，這次還有「純金之聲」 美國UCLA棕熊行進樂隊，將帶來氣勢滂薄的表演，這也是來自美國的表演團體，第一次登上國慶的舞台；此外，今天下午在兩廳院的戶外廣場，會有台美日四校的聯合交流，歡迎大家到現場，為遠道而來的貴賓加油打氣，讓他們感受到滿滿的台式熱情。