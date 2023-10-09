NBA／Kevin Durant輕鬆12分進帳！太陽三巨頭首度合體共砍35分
NBA將在本月開季，其中爭冠熱門球隊鳳凰城太陽，在今（9日）迎來熱身賽首戰對陣底特律活塞，其中太陽新三巨頭Devin Booker、Kevin Durant、Bradley Beal也在今首度合體亮相，合計共砍下35分，太陽也在延長賽以130:126險勝活塞。
記者張志宇/綜合報導
本戰太陽新三巨頭小試身手，三位皆上陣不到15分鐘，都僅在上半場有出賽紀錄，Devin Booker 9投5中、包括2記三分砍下12分、2助攻，Kevin Durant 7投4中、3籃板砍下12分，Bradley Beal則是5投3中，拿到11分、4籃板、3助攻。
太陽首節就砍進46分，以46:29建立起雙位數領先優勢，但此戰活塞展現韌性，在末節開啟反擊，單節打出38:18的攻勢，也將比賽帶入延長，但來到延長賽，太陽火力更勝一籌，最終以130:126，4分之差驚險擊退活塞。
休賽季，太陽在陣容上出現不小改變，透過交易將Chris Paul、Deandre Ayton送走，並利用重磅交易網羅Bradley Beal，打造新三巨頭，也是新賽季奪冠大熱門。
太陽三巨頭在今首度合體，主帥Frank Vogel透露，「在今天這場比賽後，我認為我們團隊的進攻能力絕對達到巔峰，我們的陣容非常棒，火力也很強大，這些選手們在我們的體系中表現得很好，我們的進攻令人印象深刻，但我仍專注於球隊防守上的細節。」