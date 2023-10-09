Angelababy取消2節目錄製！拒回應Lisa瘋馬秀 粉絲憂：被封殺了
嚮往韓流的中國女星Angelababy（楊穎），日前被爆出赴巴黎觀賞BLACKPINK成員Lisa主演的瘋馬秀，引發網友反彈，群起以演藝人員「宣揚色情表演」為由檢舉，踩到輿論底線，驚傳遭到封殺！儘管瘋馬秀官方2度否認她到場，仍未能說服大眾，她所參與的2個綜藝節目《奔跑吧》、《聽說很好吃》做出取消錄製與延期播出的決定，讓粉絲憂心「真的被封殺了！」
記者江芷稜／綜合報導
Lisa在9月底演出瘋馬秀，女星張嘉倪現身被拍得一清二楚，Angelababy則是被觀眾直擊在台下貴賓席，並拍下她離去的身影，但粉絲澄清入鏡者並非本人，瘋馬秀也發文否認她的出席，Angelababy卻在返國後不吭聲，冷處理這個重大爭議，被網友認為是心虛，才會遲遲不敢發聲。
繼央視微博刪除Angelababy中秋表演的宣傳文後，她擔任常駐來賓的綜藝節目《奔跑吧》率先宣布她因為行程衝突，不參與12〜15日的錄製活動，另一節目《聽說很好吃》宣布這周停播，延後播出日期未定，由於蔡徐坤日前鬧出一夜情風波時，節目同樣宣布停播，以後製方式剪輯清除當事人畫面，如出一轍的做法，讓人聯想到Angelababy遭到封殺，如果她仍不出面說明，恐怕難以平息風波。