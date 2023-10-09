目標產生中華民國第一位總理　柯文哲推國政7承諾朝內閣制邁進

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柯文哲說，自1996年台灣民主化以來，經歷7次修憲，其中有6次集中在李登輝時期，他指出，他認識李登輝，是一個自制力很強的人，但此後不管是總統的自制力、還是能力，越來越不能控制，所以「要相信制度不是相信個人」。
柯文哲提出，「行使閣揆同意權，閣員經立院聽證同意後任命」、「總統須赴國會報告，受立院黨團質詢監督」，他認為，有公開的聽證，可以讓閣員有更好的審查，而總統應該勇敢面對民意，至立法院接受黨團質詢。
柯文哲也主張，應「凍結考監兩院職權，三權分立確實制衡」，只要這屆做完，下屆總統不提名，再把審查、調查權移到立法院，就可以成功，且推動「禁肥貓，高階文官與國營事業董監事公開遴選」，他批評，蔡英文任內把特別預算常態化，但問題是很難監督，所以一定要讓「特別預算不再常態化，重振政府財政紀律」，不應讓政府有空白支票的權力。
柯文哲提出，全力推動內閣制入憲，並召開國是會議啟動修憲工程，主張選舉年齡下修至18歲、立委選舉由「並立制」改為「聯立制」，與不分區立委分配門檻從5％降至3％，讓小黨更有機會發展。
柯文哲認為，聯合政府的制度，可以減少選戰中的吵架，大家以後還要見面，跟誰合作還不曉得，政治上的鬥爭會比較少，政策也會比較容易延續；他表示，若成功當選總統，目標是讓中華民國產生第一位總理。
柯文哲表示，民眾黨的包袱最少，核心理念是國家利益，2024還是滿重要，「你們選的不是柯文哲，選的是台灣的長治久安」；「我絕對不會講說2024後就不甘我的事、不會講說我只當4年」。