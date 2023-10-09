亞運成績統計／戲劇性壓軸摘金　中華隊19金20銀28銅、排名第6

NBA／Payton Pritchard獲塞爾提克4年9億！綠衫軍續約超級新秀

▲Payton Pritchard獲塞爾提克4年9億，綠衫軍續約超級新秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲Payton Pritchard獲塞爾提克4年9億，綠衫軍續約超級新秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

綠衫軍發財了！美國NBA波士頓塞爾提克今（9）日跟後衛新人Payton Pritchard續約，根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski爆料，他可以拿到4年高達3000萬美元（約9億6612萬台幣），而這也代表綠衫軍今年要衝擊冠軍的決心。

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波士頓塞爾提克在今天跟費城76人交手， Payton Pritchard單場攻下26分大爆發，也讓綠衫軍以114:106獲勝，而Jaylen Brown拿下19分，Kristaps Porzingi也攻下17分。

綠衫軍在季外為了換來Jrue Holiday，也送出塞爾提克在交易中失去很多東西，包括：中鋒Robert Williams、控衛Malcolm Brogdon、2024年來自金州勇士隊的首輪選秀權，以及2029年不受保護的首輪選秀權。他在這場比賽拿下6分。

Payton Pritchard出賽23分鐘，14投9中，其中三分球11投6中，送出4次助攻。比賽還剩4分28秒時，他的三分球讓波士頓以102-101領先，塞爾提克隊也順利贏球。


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