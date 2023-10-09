天氣預報／出門要帶傘！北台灣今起連3天下雨 布拉萬將挑戰強颱
國慶連假來到最後2天，由於昨（8）日清晨有鋒面掠過北部附近，在東北季風前緣及水氣配合下，各地水氣較多，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今（9）日北部、東北部整天的感受都比較濕涼，中央氣象署上午也針對基隆、台北、新北、宜蘭發布「大雨特報」，預估水氣較多的天氣將維持至週三（10月11日），尤其宜蘭地區降雨最為顯著。
記者張志浩/綜合報導
柯聿寧說明，今天東北部仍然是陰雨天氣，整天的感受較濕涼，中南部白天天氣相對穩定，內陸地區高溫仍可達攝氏30度以上，但清晨低溫可降至攝氏24度左右，溫度變化幅度較大；台南以北則要留意沿海地區風力大，受風時感受也比較涼。
明天國慶日環境水氣仍多，迎風面的東北部還是有局部較大雨勢發生機率，尤其在宜蘭因地形與東北季風的作用，降雨較顯著，預估週三風向稍有北風的分量，降雨熱區有機會往南移動到花東，週四至週五（10月12日至10月13日）水氣較為減少，東北季風的風力減弱，整體天氣較穩定，迎風面還是有地形降雨，不過降雨量也比較少。
此外，前日生成的布拉萬颱風（國際命名： Bolaven）目前位於關島東南方，後續往北轉東北方向移動，強度持續提升有機會成為強颱，對台灣沒有影響，小犬颱風則還在香港附近，比原先預期撐得更久，預估其間接帶來水氣的影響會持續到週三，週三過後天氣就比較穩定一些，未來1週熱帶洋面到南海還是有低壓活動，但暫時還沒有出現接近台灣，或間接帶來明顯影響的模式預報情境。