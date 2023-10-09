林襄直播脫口「應援最終場」退出樂天女孩傳聞再起！經紀人急撇清
樂天女孩人氣成員林襄，自從與球員馬傑森爆出戀情後，有關退出樂天女孩的傳聞從沒停過。就有粉絲在群組上瘋傳，林襄在直播中意外脫口，這幾天應援會是她最終場，未來動向再度成謎，引發討論。對此，樂天女孩、林襄經紀公司分別向《NOWnews今日新聞》撇清謠言，「那是誤傳與渲染！」並強調林襄一直都希望能和球迷站在一起。
記者詹鎰睿／綜合報導
有消息人士向《NOWnews今日新聞》爆料，在LINE社團中有啦啦隊粉絲們所組成的社團，成員人數近2千人，昨日突然有人詢問，「聽說林襄在直播說，這幾場（應援）是她的最終場，有人有跟到嗎？」立刻掀起其他粉絲驚慌，「不是還有說怕沒被續約嗎？」、「真的還假的？」再度掀起退團傳聞。
對此，樂天女孩經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「目前一切正常！」林襄所屬的莉奈文創也發聲駁斥消息：「那是誤傳及渲染，目前不論我們或球團都專注在把這個賽季的工作做好，球季結束前不會去討論還沒發生的事，林襄也希望能一直跟球迷站在一起！」
事實上，隨著棒球球季進入尾聲，主客場賽制再加上應援排班，許多啦啦隊女孩都會告知粉絲們，這是她們「今年」最後幾次應援，下次應援最快要等到明年3月底的新球季才能與大家見面，也藉此希望球迷們多多進場，把握今年最後幾次機會。