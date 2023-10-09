「翡翠騎士」首演大獲成功 高雄應援派對台日四校學生嗨翻
「翡翠騎士」在高雄首演獲迴響熱烈，高雄市政府感謝學生精采演出，也為學生即將在國慶登場加油打氣，昨（8）日晚間在高雄展覽館舉辦「應援派對」，台日四校學生在派對上共同享用台式美食、大玩拍貼機，火速出爐的「翡翠騎士前進大港」五分鐘回顧影片更讓學生驚喜不已，紛紛拿出手機錄影、拍照留念！離開高雄前，翡翠騎士更以20人隊形，在高鐵左營站進行小型快閃演出，回應高雄的滿滿心意，讓現場旅客驚呼連連。
記者鄭婷襄／高雄報導
為「翡翠騎士」加油的應援派對上，共有台日四校學生共同參與，在大港表演中登場演出的高雄女中、樹德家商、高雄高商學生與日本學生比鄰而坐，互動熱烈。不只分享音樂演出，高雄學生更盡地主之誼，為日本學生介紹各式台式小吃以及高雄特色美食。
應援派對上，印有翡翠騎士隊徽以及彩帶高字樣的綠豆糕、翻糖餅乾，都讓日本學生看了直呼「捨不得吃」！燕巢香檸芭樂、珍珠奶茶等飲品同樣大受歡迎，冰品攤位前人潮更是絡繹不絕，學生大啖竹炭春捲冰淇淋、手切冰淇淋、冰淇淋銅鑼燒，每項冰品都不想錯過！高雄市長陳其邁特別準備限量手繪明信片、高雄熊娃娃和別針作為伴手禮，讓日本學生開心不已。
陳其邁致詞感謝翡翠騎士在國慶演出前，先到高雄帶來這麼精彩的表演，祝福學生在國慶大會也能有完美表現，相信「翡翠旋風」將席捲全台，年輕世代間的互動，更將深化台日友好情誼。
「翡翠騎士」這回旋風造訪高雄掀起熱潮，精湛演出讓民眾留下深刻印象，高市府把握時間籌備歡迎晚宴及應援派對，更安排日本學生搭乘文化遊艇體驗港灣輕旅行、走訪高雄著名地標「大港橋」，也讓學生在駁二親自動手絹印具有高雄意象的大漁旗圖騰托特包，讓學生帶回留作紀念，展現高雄人最大的熱情。