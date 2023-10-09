吳宗憲買牛肉麵整棟樓！眾敲碗快買「小豆豆鍋燒麵」：回憶的味道
於1967年創立的台南「老唐牛肉麵」去年熄燈，綜藝天王吳宗憲自曝，他獲知後就買下該餐廳舊址將重新裝潢，並買下牛肉麵的配方，請自家私廚學習，預計復刻出自己高中時的老滋味，且重新開幕。而其女兒Sandy吳姍儒所開設的「無聊咖啡AMBI- CAFE」搶先推出了老唐牛肉麵，臉書粉專公布後，也有網友敲碗吳宗憲，希望他也買下「小豆豆鍋燒麵」，認為這家店更是「台南學子懷念的味道」。
記者葉盛耀/綜合報導
老唐牛肉麵在台南營業了50幾年，因為店址就位在北門路、興華街、衛民街三條路交叉口，靠近台南火車站，因此是許多往來學生都常造訪的牛肉麵店。全盛時期還曾有13間分店，去年熄燈時，讓許多人直呼「童年的回憶」消失了。得知該店址要出售後，吳宗憲也認為這家牛肉麵店是他童年回憶，「於是親自打電話聯絡房仲，當場把那棟樓買下來。我重新把牛肉麵店開起來，台北也再開了一家！我自己做到了把回憶買回來的目標。」
而其女兒Sandy吳姍儒所開設的「無聊咖啡AMBI- CAFE」也公布搶先推出老唐牛肉麵，沒想到該則臉書粉專貼文底下也有網友敲碗，希望吳宗憲也買下「小豆豆鍋燒麵」，認為這家店更是「台南學子懷念的味道」。
事實上，小豆豆鍋燒麵也算台南極具知名度店家，在地經營約30年，2021年時臉書粉專「小荳荳鍋燒麵」公布，因為負責人夫妻倆想退休，因此僅營業至2021年5月25日，該貼文湧入許多網友留言，至今累計1700多則，皆是不捨該店熄燈，許多人都提到，自己是學生時就常去吃，後來結婚生子又再帶小孩去，並希望有朝一日，有年輕人願接手、重出江湖。
小豆豆鍋燒麵特色除了提供物美價廉的鍋燒意麵，還有滷味、紅茶飲料、現做冰品等，因此更是許多莘莘學子喜歡相約聚餐的地點，就有網友寫到「上個禮拜經過南門路，還是忍不住繞過去看看，希望能有驚喜看到復出營業，然而依舊是大門深鎖。青春的記憶、鍋燒意麵、冰紅茶、紅豆牛奶冰加布丁那些美好的滋味，仍然深深留在心頭。」足見其影響力。