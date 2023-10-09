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高嘉瑜稱港湖藍大於綠　吳欣岱反酸拿扇子唱歌「吃盡本土派好處」

▲吳欣岱認為，內湖南港才不是藍大於綠，中間選民和尚未被固著的地方勢力是很多的。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.15）
▲吳欣岱認為，內湖南港才不是藍大於綠，中間選民和尚未被固著的地方勢力是很多的。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.15）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委高嘉瑜力拚連任，卻面臨台灣基進立委參選人吳欣岱挑戰，陷入泛綠分票危機。針對港湖區選民結構是藍大於綠說法，吳欣岱今（9）日批評，內湖南港才不是藍大於綠，中間選民和尚未被固著的地方勢力是很多的，而這邊的本土派前輩們一直都很辛苦，選上要靠加倍努力，但就是因為這樣，更不能容忍一個吃盡本土派好處，當選後卻助長這種風氣的人。

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針對高嘉瑜稱港湖區是藍大於綠，「只靠著少部分的綠」是選不上的說法，吳欣岱認為，高的講法並非客觀，事實上，因為國家認同的改變、民進黨執政成績良好、產業結構轉型、新移入的住民等原因，內湖南港的政治結構早已慢慢改變。

吳欣岱說，內湖南港以前有十幾個眷村，這和當初國民黨佔地為王後的利益分配有些關聯，另一位立委參選人李彥秀也是這樣的地方勢力起家，眷村是她很熟悉的生活型態，「所以什麼叫少部分的綠」？

「你就是用這種心態，在這邊從事政治工作的嗎？」吳欣岱質疑，先不論藍綠客觀數據，如果單因為少部分的綠就可以正當化行為，那再早30年從政的話是要加入國民黨是不是？

吳欣岱認為，內湖南港才不是藍大於綠，中間選民和尚未被固著的地方勢力是很多的，之所以很多人會說藍大於綠，是因為兩個幾十年的地方勢力家族，都是在國民黨恩庇侍從體系的一環，而她也知道在這邊的本土派前輩們一直都很辛苦，要選上要靠加倍努力，和盤根錯節的利益結構競爭，但就是因為這樣，這裡更不能容忍一個吃盡本土派好處，當選後卻助長這種風氣的人。

吳欣岱提到，中間選民多，要努力充實政策和論述來爭取支持，而不是聲量高的議題就只發採通發臉書文，卻毫無專業性處處冒犯專業團體，地方勢力強，要深入基層用各種方式取得連結、穩固實力，而不是只拿個扇子到處唱歌。

吳欣岱說，認為綠的「只是少部分」，更要加強組織讓同溫層更加團結才有外溢效應，而不是發言打擊士氣後，再把責任丟回給本土派支持者，最後情緒勒索人家票一定要投給你。

吳欣岱直言，她不認同藍大於綠這個說法，更認為藍根本不應該存在，身為民意代表、政治人物，本就有更多的責任和社會溝通，把自己的理念讓更多人認同，而非只是以選票最大化為考量左右搖擺，「出來選不只是為了自身利益要往上爬，而是為了凝聚共識，一起改變社會」。

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