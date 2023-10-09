以巴衝突風險再攀升 專家：資金湧向避險資產、間接影響台股
以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）大規模攻擊，雙方展開激戰，死傷超過千人。再度發生地緣政治衝突，民眾關注對台灣會有什麼樣的影響？有專家指出，資金將湧向避險資產，如黃金、美元與日圓，台幣相對將走貶，對台股不利。也有專家表示只有形成大規模中東危機，才會對全球或台灣經濟造成影響。在此之前，世界強權應會積極介入。
記者許家禎／台北報導
台經院研究員邱達生接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，以往發生地緣政治衝突，通常資金會湧向避險資產，像是造成貴重金屬如黃金價格上揚，或是湧向美元與日圓來避險，這樣資金的移動將導致國際期貨市場，以及主要國家的股市債市受到影響。
邱達生指出，這次以巴戰爭衝突造成資金移動，雖不至於對台灣有直接影響，但間接影響一定有，因為資金移動，從美股轉向黃金或美元與日圓，如此一來相對美元與日圓，估台幣會進一步走貶，對台股不利。至於實質貿易部分，以色列與我國貿易占比非常小，影響有限。
中央大學經濟系教徐之強接受《NOWnews今日新聞》訪問時也提到，短期將造成黃金、美元等避險資產價格上漲，地緣政治衝突也會促使油價欲小不易。至於何時回穩？還需要看衝突的持續時間而定。
徐之強表示，未來仍要密切關注此事件的發展，只有形成大規模中東危機，才會對全球或台灣經濟造成影響。在此之前，世界強權應會積極介入，嘗試避免全面衝突擴大。