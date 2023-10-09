大S迎47歲生日！汪小菲爆：具俊曄跑了 示愛前妻「復婚不好嗎」
汪小菲2021年和大S（徐熙媛）離婚，分手後各自又有新戀情，大S再婚20年前忍痛分手的韓星具俊曄，浪漫情節宛如偶像劇，汪小菲則與網紅張穎穎藕斷絲連，最後因母親張蘭阻撓分手，最近大S迎接47歲生日，汪小菲再度現身台北，與爸爸汪璽、S媽開心吃飯，又在直播時驚爆具俊曄「跑了」，坦承自己還愛大S，反問「復婚不好嗎？」讓網友一聽都傻眼。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲和大S感情事剪不斷理還亂，當初見面4次就閃婚，一度羨煞不少人，可惜夫妻個性差異大，加上新冠疫情攪局，10年婚姻畫上句點，夫妻間仍為生活、教育費用、照顧家庭方式有差異，在微博上隔空交火，有多筆官司進行訴訟， 不過，汪小菲視大S為家人，曾對狗仔葛斯齊求情不要爆料大小S私事，因為她們是自己的家人。
汪小菲今（9）日凌晨和中國網紅關立新連線直播，坦言對前妻難以忘懷，提出可能復婚的4個論點，首先，具俊曄不在台北住，「他跑了」、第二，大S身體不好需要照顧、第三，家人喜歡跟汪小菲在一起、第四則是「不管怎麼樣，她是我前妻，不會放下她」，要大家分析給建議。汪小菲坦言沒問過大S想法，但大S是女明星，絕對需要有個人愛她，自己對大S還有愛意。
汪小菲表示不想和大S有爭執，強調是大S的律師挑撥兩人關係，還透露大S最近確診新冠肺炎，讓他相當心疼，不忍前妻遭受痛苦。關立新則提醒他，應該主動詢問大S態度，不能一廂情願，且她和具俊曄再婚了，汪小菲起初回應：「她結她們的唄，跟我什麼關係？我不會跟她復婚。」關立新稱讚他深情愛一個人非常難得，汪小菲突然改口：「那就再復婚嘛，不好嗎？」反反覆覆態度讓網友傻眼，笑稱還在演深情人設。