潛艦洩密案！吳崢、李正皓將赴最高檢告發馬文君涉犯「外患罪」

告發馬文馬涉犯外患罪　李正皓列舉3點「行為已踩到叛國底線」

▲吳崢、李正皓今遞狀告發國民黨立委馬文君涉嫌違反「外患罪」。（圖／李正皓臉書）
▲吳崢、李正皓今遞狀告發國民黨立委馬文君涉嫌違反「外患罪」。（圖／李正皓臉書）

記者陳佩君／台北報導

潛艦國造洩密案延燒，民進黨新北市中和區立委參選人吳崢、政治評論員李正皓今（9）日前往台灣高等檢察署，遞狀告發國民黨立委馬文君涉嫌違反「外患罪」。李正皓表示，馬文君的行為已經踩到叛國的底線；吳崢則說，對於賣台的行為，他完全無法接受。

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針對潛艦國造洩密案，李正皓、吳崢上午偕同匡正國際法律事務所主持律師匡伯騰到高檢署遞狀告發馬文君，違反刑法外患章節第109條第2項洩漏國防秘密予外國罪。

李正皓指出，馬文君在臉書中公開承認，2022年1月時曾將大量與國造潛艦相關的錄音檔案交付給韓國駐台代表處，事實上，當時馬文君不僅將此份錄音檔交付給韓國駐台代表處，更到處拷貝給熟識的記者，希望透過爆料讓台灣的潛艦國造破局，而這份錄音檔也是在此脈絡下輾轉流到他手上。

李正皓提到，經過檢驗，這些錄音檔共計15份，總長約9小時，在2022年1月的時空背景下，至少牽扯以下三件機密事件：第一，洩漏韓國廠商SI(技高策略股份有限公司）協助台灣製造潛艦；第二，透露韓國方負責人為park(朴武植，技高策略股份有限公司在台代表人），當時人在台灣；第三，有數位SI韓籍工程師來台協助潛艦製造。

李正皓強調，馬文君的行為已經踩到叛國的底線，也因此，這次他將所有錄音檔並附上逐字稿交付給高檢署的原因很簡單，就是希望加速高檢署偵辦的速度、盡快將馬文君繩之以法。

吳崢則稱，馬文君擔任立委以來，長期用不合理的手段，以全數刪除預算的方式來阻擋潛艦國造、台灣國防自主，更將台灣潛艦的相關檔案，奉送給外國，也讓協助台灣的國際專家身陷險境。

吳崢提到，對於這樣賣台的行為，他完全無法接受，國民黨過去長期在立法院法對軍購、反對台灣強化自我防衛能力，還讓時任的立委賴清德氣得痛罵「國家都被你們搞垮了」。

吳崢說，國民黨組成的「戰鬥藍」33位參選人，裡面也有馬文君，若讓馬文君集團進入立法院，全力阻擋台灣發展，後果不堪設想，呼籲大家成為他的後盾，幫助他前進立院，守住中和關鍵的席次、守護台灣國家安全。

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