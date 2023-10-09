告發馬文馬涉犯外患罪　李正皓列舉3點「行為已踩到叛國底線」

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李正皓指出，馬文君在臉書中公開承認，2022年1月時曾將大量與國造潛艦相關的錄音檔案交付給韓國駐台代表處，事實上，當時馬文君不僅將此份錄音檔交付給韓國駐台代表處，更到處拷貝給熟識的記者，希望透過爆料讓台灣的潛艦國造破局，而這份錄音檔也是在此脈絡下輾轉流到他手上。
李正皓提到，經過檢驗，這些錄音檔共計15份，總長約9小時，在2022年1月的時空背景下，至少牽扯以下三件機密事件：第一，洩漏韓國廠商SI(技高策略股份有限公司）協助台灣製造潛艦；第二，透露韓國方負責人為park(朴武植，技高策略股份有限公司在台代表人），當時人在台灣；第三，有數位SI韓籍工程師來台協助潛艦製造。
李正皓強調，馬文君的行為已經踩到叛國的底線，也因此，這次他將所有錄音檔並附上逐字稿交付給高檢署的原因很簡單，就是希望加速高檢署偵辦的速度、盡快將馬文君繩之以法。
吳崢則稱，馬文君擔任立委以來，長期用不合理的手段，以全數刪除預算的方式來阻擋潛艦國造、台灣國防自主，更將台灣潛艦的相關檔案，奉送給外國，也讓協助台灣的國際專家身陷險境。
吳崢提到，對於這樣賣台的行為，他完全無法接受，國民黨過去長期在立法院法對軍購、反對台灣強化自我防衛能力，還讓時任的立委賴清德氣得痛罵「國家都被你們搞垮了」。
吳崢說，國民黨組成的「戰鬥藍」33位參選人，裡面也有馬文君，若讓馬文君集團進入立法院，全力阻擋台灣發展，後果不堪設想，呼籲大家成為他的後盾，幫助他前進立院，守住中和關鍵的席次、守護台灣國家安全。