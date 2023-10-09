白靈國慶迎57歲生日！金馬金句「做最精采的你」鼓勵人意外救生命
曾以電影《三更2》之《餃子》單元獲頒第41屆金馬獎最佳女配角，國際影后白靈明（10）日雙十國慶將迎來57歲生日，喜歡鼓勵人的白靈，透露曾因此救過幾個人的生命；當年她在第58屆金馬獎以「白日夢」勉勵影人：「做最精采的你自己」，許多台灣女生也都被感動哭了。
記者黃雅琪／綜合報導
白靈曾在金馬獎說：「你們會說我在做夢，但金馬獎如果沒有58年前做的夢，就不會有今天的精采！」在社群裡引起廣大迴響，問到是出自金馬執委提供的腳本，還是她自己的心思？白靈說：「全是我自己想，他們給了我一些簡單說法，過程中大家都來問我要說什麼？我就說『你放心！一定是讓你喜歡的！精采的、愛的、鼓勵的！』」
白靈表示：「我覺得我總是想鼓勵別人，就是人生應該怎麼樣勇敢的生活、勇敢的做夢，勇敢的去完成自己想要完成的東西。」一個鼓勵的話可以幫助很多人，白靈曾因此經救過幾個人的生命：「上次在紐約一個影迷會，一個女生大約28歲吧！在那哭，我說『妳哭什麼？』她說我每天看妳的小語錄十分鼓勵，像是我說了『做最精采的你自己』那番話以後，好多台灣的小妹妹都哭啊，她們都希望人生能有一個人能激勵敢於做自己，實現自己的精采！」
白靈總把最美、最有自信的一面呈現給大家，現實生活中也不乏追求者，白靈笑說自己挺幸運獲得這麼多人喜愛：「比如說，有些小鮮肉弟弟會跟我說『姊姊不高興嗎？我安慰妳啊』、『想吃什麼我幫妳點啊，還是給妳做飯？』、『妳累了我給妳按摩』，真誠的愛心對我很重要，把心打開，我不追求什麼的。」