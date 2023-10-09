日本「翡翠騎士」來台擠爆7-11！高舉「蔥燒牛肉麵」 最愛買這物
翡翠騎士在7-11！日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，今年受邀首度來台參加國慶大會演出。「翡翠騎士」8日下午在高雄進行全台首演，高雄經濟發展局局長廖泰翔透露，「翡翠騎士」共同心願是逛「台灣版小七」7-11，因此特地安排眾人朝聖，「翡翠騎士」特地拿了蔥燒牛肉麵，台灣民眾大讚：「懂挑！」
記者黃韻文／綜合報導
繼去年的「橘色惡魔」旋風後，今年國慶大會邀來「翡翠騎士」、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部接棒，將帶來《航海王》、《神奇寶貝》、《灌籃高手》及《櫻桃小丸子》經典曲目。
在緊湊行程中，「翡翠騎士」在高雄進行國慶搶先看的演出，高雄經發局長廖泰翔透露，翡翠騎士共同心願竟是「好想逛台灣的7-11」，因此特地安排同學們夜間前往，「翡翠騎士」擠爆小七門市的畫面曝光，眾人笑稱「人山人海以為還在中元普渡」。
廖泰翔透說，小七店員就算語言不通，依然面帶笑容比手畫腳介紹台灣商品，他也提到，「翡翠騎士」最喜歡統一大布丁、蔥燒牛肉麵、科學麵。其中一名日本女學生高舉蔥燒牛肉麵的合照，也被網友大讚「懂挑」。意外行程引起熱烈討論：「我去日本也最愛逛他們的小7」、「就跟我去日本第一站就是跑超商一樣的道理」。
🟡「翡翠騎士」行程
◾10月9日｜15:00至16:40，台美日四校交流，兩廳院前廣場。
◾10月10日｜參與國慶大會，總統府前廣場。
◾10月11日｜14:20離台。