MLB／各隊搶大谷翔平！紅襪是最大威脅 日媒：波士頓擁兩優勢
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊本季再度無緣季後賽，休賽期也將面對大谷翔平的續約問題，其中美媒《FanNation》也整理出將在自由市場開市後，對大谷翔平有興趣的球隊，分別為洛杉磯道奇、波士頓紅襪、芝加哥小熊、紐約大都會、舊金山巨人與西雅圖水手。
記者張志宇/綜合報導
其中近日《紐約郵報》記者Jon Heyman更透露，「紅襪將會是各隊要簽下大谷翔平的『最大威脅』。」《The Athletic》記者Peter Gammons日前就表示，「大谷翔平非常符合紅襪的需求，且大谷翔平對於加盟紅襪十分感興趣，理由為大谷是『New Balance』代言人，且與執行長戴維斯（Jim Davis）關係不錯，該品牌總部就設在波士頓。」
對於紅襪能否簽下大谷翔平，日媒《日刊體育》日前就選文透露，「紅襪有機會在今夏一口氣延攬兩位日本人入隊，分別是山本由伸與大谷翔平，屆時陣容中加上吉田正尚將會擁有3位日籍選手。」
其中日媒則認為，紅襪去年簽下左打吉田正尚是為了拿下山本由伸在佈局，因為兩人在日職時同是效力太平洋聯盟的歐力士猛牛，在季末爭奪山本由伸時，勢必會派出吉田正尚遊說，若成功簽下山本由伸，屆時再由山本由伸、吉田正尚說服大谷翔平加盟，紅襪可說是佔盡人和與地利兩大優勢。
雖然大谷翔平出走天使風聲頻傳，但天使總管Perry Minasian日前也信心表示，「大谷這幾年來一直都很出色，我在賽季最後一場比賽時跟他一對一談話，『能看你打球是一種享受』，在這裡他與隊友相處融洽，我相信他是喜歡待在這裡的。」