MLB／大谷翔平可望轉戰新東家！美媒分析：原因絕對不是為了金錢
美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，日籍二刀流好手大谷翔平，雖然現在正在季外養傷，但他仍有很多機會轉隊，尤其是當世界大賽結束，自由市場開市，大谷可能成為自由球員，直接成為各隊目標，目前美國媒體《ESPN》分析，大谷想要去的球隊，主要可能會是舊金山巨人、洛杉磯道奇、西雅圖水手等西岸球隊，原因是環境卻不是只為了錢。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在2017年挑戰大聯盟時，就曾聽取過各隊簡報，當時道奇隊王牌柯蕭還以「浪費大家時間」，不滿大谷最後投效天使，而不是選擇藍色軍團。
但是大谷在天使隊最大原因，當然不是金錢，而是「可以發揮二刀流」的環境，這跟當初他選擇日職火腿隊有異曲同工之妙，而且目標是「可以溝通」，大谷翔平在天使球團地位也十分崇高，大谷也有不少「特權」。
但這並不代表大谷翔平不認真，只能說大谷是相當特別的選手，必須要小心保護，而大谷到底怎樣選擇？專欄作家Jeff Passan表示：「大谷手肘還是有傷勢，必須要讓他有安心養傷的環境。」
他也強調，大谷考量的部分是「環境」而不是金錢，目前看起來西岸的西雅圖水手、洛杉磯道奇、舊金山巨人都很有意願，加上他願意的話，各隊都願意展開雙手，但前提是，大谷必須認可。