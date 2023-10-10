亞運五大銀恨／棒球隊離金牌只差一步！甘家葳因傷被迫退賽超可惜

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本屆亞運會王冠閎先在男子400公尺混合式接力決賽與莊沐倫、蔡秉融和王星皓聯手出擊打破全國紀錄，說明他為了這次賽會準備非常充分，不過卻在亞運期間出現發燒身體不適，他放棄100公尺蝶式項目，專心備戰200公尺蝶式賽事，在200公尺蝶式決賽中，他游出1分54秒53的成績拿下銀牌，也是中華隊史睽違25年，再度有男子選手站上頒獎台，若不是因為發燒影響狀態，王冠閎非常有機會奪金。
射箭女團 黃逸柔／陳怡瑄／王律勻
台灣複合弓女子團體由陳怡瑄、黃逸柔、王律勻組成，三位女神箭手在本屆杭州亞運表現出色，8強戰中一分之差驚險擊敗泰國，之後四強面對強大的韓國女團，以總分6分之差勝過對手，到了決賽與印度上演一場「頂尖對決」，最終中華隊以1分之差無緣奪金。
跆拳道 羅嘉翎、林唯均
2022杭州亞運跆拳道項目，「國民女友」羅嘉翎一路過關斬將，先是在57公斤級16強擊退不丹好手Tshering Yangchen，8強戰打敗烏茲別克Mirabzalova Madina，到了4強賽她又力退泰國選手Phannapa Harnsujin，可惜金牌戰戰以0比2不敵中國選手駱宗詩，獲得銀牌。
另外林唯均在53公斤級的比賽中，首戰以懸殊比分擊敗黎巴嫩選手哈比比，8強面對強敵左菊也逆轉強勢晉級。四強賽林唯均以大比分之差擊敗烏茲別克好手Charos Kayumova，在金牌戰中以1:2惜敗韓國選手朴慧珍，與金牌差身而過。
棒球 吳昇峰／王政浩／陳敏賜／李亦崴／廖俊凱／李灝宇／楊振裕／劉致榮／王彥程／古林睿煬／林昱珉／陳柏毓／鄭浩均／賴柏瑋／潘文輝／吳念庭／林家正／戴培峰／林子豪／鄭宗哲／ 林立／林子偉／申皓瑋／林安可
中華棒球棒球隊在預賽以4:0漂亮擊敗韓國隊，金牌戰中兩支球隊狹路相逢，中華隊投手兩位投手林昱珉和劉致榮表現都相當出色，可惜打線遭到南韓投手群封鎖，全場只打出5支安打，終場0：2不敵南韓，無緣奪下暌違17年的亞運金牌。
拳擊 甘家葳
杭州亞運拳擊項目，台灣好手甘家葳在男子71公斤級賽事中打出一場又一場的精采戰役，可惜因為在四強賽與土庫曼好手拜拉姆激戰3回合，卻不慎傷到眼角，在金牌戰賽前體檢時遭大會醫師認定因左眼過於腫脹，因此無法出賽金牌戰，本屆亞運只能收下銀牌，不過甘家葳也順利取得2024巴黎奧運參賽權，有望在奧運舞台上把今年在亞運會逝去的銅牌討回來。
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