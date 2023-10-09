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以巴戰火國際油價漲5%　學者：局勢若升溫將影響台灣出口

▲以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，國際油價今（9）日一度飆漲5%，有學者表示若情勢升溫至整個中東回教國家甚至結盟俄羅斯，屆時將再度影響國際原油與糧食價格，會對全球經濟造成劇烈震盪。（圖／NOWnews資料照片）
▲以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，國際油價今（9）日一度飆漲5%，有學者表示若情勢升溫至整個中東回教國家甚至結盟俄羅斯，屆時將再度影響國際原油與糧食價格，會對全球經濟造成劇烈震盪。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，死傷超過千人，再度發生地緣政治衝突，國際油價今（9）日一度飆漲5%，布蘭特期油來到每桶88.84美元。有學者表示，不認為會發生如第一次石油危機那樣，「目前還看不到」，但若情勢升溫至整個中東回教國家甚至結盟俄羅斯，屆時將再度影響國際原油與糧食價格，會對全球經濟造成劇烈震盪，台灣也無法獨善其身、影響出口！

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以巴戰事進入第三日，雖然以巴都不是原油產區，但市場擔憂伊朗等中東產油國捲入，國際油價在今（9）日一度飆升5%。其中，紐約期油漲5.1%，來到每桶86.98美元，布蘭特期油漲5%，來到88.84美元。而在避險情緒下美元也走高，美元兌日圓報149.15，英鎊兌美元報1.22，澳元兌美元報0.6365，歐元兌美元報1.056。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，1973年第一次石油危機也是發生類似的狀況，當時埃及、敘利亞對以色列發動以阿戰爭，阿拉伯石油輸出國家組織為打擊以色列與其支持者美國，實施石油減產與禁運。不過，他認為這次以巴衝突不見得會歷史重演。

吳大任表示，地緣政治風險再度攀升，但他不認為以巴衝突會釀成如第一次石油危機。因為這區域的回教國家本來就有一些分裂，彼此關係錯綜複雜，像是沙烏地阿拉伯也還在跟以色列和談，甚至有可能建交，而這次是巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」發起攻擊，以色列則有美方支持，除非回教國家一致對抗以色列與美國，才可能對全球經濟產生比較大的衝擊，但目前現在還看不到。

至於以巴衝突對台灣有沒有直接影響？吳大任表示會有間接影響，因為衝突加深國際能源與糧食價格波動。如果衝突擴大成沙烏地產油國跟美國對立，可能產生的風險就是限制原油供給導致全球二次通膨，且回教國家跟俄羅斯的關係還可能比較緊密，若哈瑪斯或其他國家選擇跟俄羅斯結盟，結合俄烏戰爭，影響能源與糧食供給與價格，全球經濟局勢震盪可能會超乎預期。

吳大任指出，對台灣來說，台灣從去年開始就因為受到國際能源與糧食價格飆漲而產生通膨問題，再加上台灣90%能源要仰賴進口，若情勢升溫成整個中東回教國家甚至結合俄羅斯，全球能源與糧食價格將再次受到嚴重影響，台灣無法獨善其身。

而國際能源價格若飆漲，造成物價高漲，大家也關注會不會影響美國升息循環時間拉長？吳大任表示，美國通膨雖然降溫但仍居高不下，而原本大家預期明年可能會降息，但若國際能源價格衝破每桶100美元，那麼明年即使不升息但也不會降息，認為整個升息循環時程將往後延，如此一來將對台灣出口有衝擊，因為本來預測明年第三季之後有機會復甦，但美國維持高利率，全球消費力道下滑，將對台灣出口造成影響。


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