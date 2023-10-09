自己的國家自己救！誓言摧毀哈馬斯　以色列海外公民紛紛返國

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31歲的阿夫拉哈米（Yotam Avrahami）是眾多收拾行李、準備返國參戰的以色列人之一，在紐約生活4年的他，決定將妻子和7個月大的女兒留在美國，以保護她們免受暴力侵害，這在以色列是已經在發生的慘劇，阿夫拉哈米已有朋友、親人在家鄉的襲擊中喪生，甚至目睹兒童被殺。
阿夫拉哈米花2000美元（折合新台幣6萬多）買了一張單程機票，計劃抵達以國後，要立刻去軍事基地報到，看看哪裡需要他投入作戰，直言：「我不是特例，這就是我們以色列人。」
不過，由於區域局勢動盪，不少航空公司都取消飛往以色列的航班，這讓他們的回國之路變得相當困難，美國-以色列商業聯盟主席卡普洛維茨（Aaron Kaplowitz）透露，自己已經跟多位來自各國、試圖飛回以色列的朋友談過，他們都在努力尋找返回祖國的方法，不只是為了加入預備役部隊，也為了與朋友、家人在一起。
阿夫拉哈米坦言，妻子很擔心他的安危，但最終還是選擇放手妥協，因為她明白這件事有「必要性」，飛機起飛前，他們前往商店購買補給品、衣服、靴子，以便在持續的戰鬥中使用。
與此同時，從事投資顧問的阿夫拉哈米，也已經給同事、客戶寫了信，告知將「離開一段時間」，並說自己在戰爭爆發前夕，還在規劃客戶參與、工作量、業務管理、投資週期等項目，但這些在開戰後已變得「不再重要」。
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