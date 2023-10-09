MLB／Correa猛打賞棒打前東家！雙城6:2太空人系列賽扳平戰局
美國職棒大聯盟（MLB）美聯分區系列賽G2在9日繼續展開，由明尼蘇達雙城作客休士頓太空人，其中這系列賽也是Carlos Correa首度在季後賽回到太空人主場，且Carlos Correa今更繳出3安猛打賞貢獻3分打點，率隊以6:2擊退太空人，雙方系列賽戰成1:1平手。
記者張志宇/綜合報導
雙城打線昨（8日）遭到Justin Verlander封鎖，最終以4:6輸球，但在今首局就展開攻勢，靠著Carlos Correa在一壘有人時，敲出左外野深遠安打先馳得點，在2局利用Kyle Farmer掃出2分砲，前3局打完雙城取得3:0領先。
來到5局，雙城攻勢再起，Carlos Correa在滿壘情況時敲出安打帶有2分打點，也讓他生涯季後賽打點來到63分，超越洋基名宿Derek Jeter與紅襪名宿David Ortiz，來到歷史第3位。
隨後7局雙城再透過Edouard Julien滿壘時敲出安打添加1分，反觀太空人打線整場遭到雙城先發投手Pablo López壓制，僅在8局透過Yordan Alvarez從雙城後援投手Brock Stewart手上敲出2分砲破蛋，終場太空人就以2:6不敵雙城，雙方系列賽戰成1:1平手。
此戰雙城先發Pablo López登板7局，僅被敲出6安、送出7K無失分，目前季後賽登板兩場，防禦率僅有0.71，且都幫助雙城獲勝。