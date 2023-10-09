天氣預報／要變冷了！今起「階梯式降溫」 北台灣週末恐跌破20度
今明兩天（10月9日至10月10日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部降雨機率提升，降雨預計持續到週三（10月11日），此外東北季風也將導致北部、東北部氣溫驟降，週末前整天溫度大約為攝氏24至27度，中央氣象署預報員林定宜更提醒，週末還有一波更強的東北季風，北台灣低溫僅剩攝氏20度出頭，部分地區也更會低於攝氏20度。
記者張志浩/綜合報導
氣象署預報員林定宜說明，台灣未來一週天氣接受到東北季風影響，北部、東北部體感較為濕涼，桃園以北、宜蘭今明兩日低溫攝氏24至25度，高溫攝氏26至27度，背風面的中南部影響較小，仍有攝氏30度以上的高溫，白天體感悶熱，早晚氣溫舒適。
林定宜提及，週末（10月14日至10月15日）有另一波東北季風增強，北部、東北部氣溫預估會再度攝氏1至2度，溫度僅剩20度出頭，部分近山區或沿海也可能跌破攝氏20度，整體溫度可說是階梯式慢慢下滑，秋天的感覺也越來越明顯，民眾早晚務必注意保暖。
此外，今明兩天鋒面通過及東北季風增強，台灣東北部、桃園以北有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區要注意局部大雨或豪雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。